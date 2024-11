Prima il gilet, poi il pacco scagliato fuori dallo studio per supportare Stefania e Robertino. Stefano De Martino è sempre più a suo agio nei panni di conduttore di Affari tuoi, un’eredità che ha raccolto con grande coraggio da Amadeus. E, ora che le settimane stanno procedendo velocemente, il programma assomiglia moltissimo all’idea che aveva in mente soprattutto nel rapporto che ha costruito con i concorrenti. Nella puntata del 21 novembre, si è messo perfino a protestare per supportare la coppia in gioco che aveva appena perso 300mila euro.

Perché Stefano De Martino ha protestato ad Affari tuoi

Si inizia con l’offerta da 25mila euro, che i due concorrenti in gara decidono di rifiutare per proseguire nella gara. Purtroppo, la fortuna non è stata dalla loro parte e hanno perso subito due dei pacchi più importanti, quello da 100 e 200mila euro. Da qui la scelta di mandare il brano Io me ne andrei di Claudio Baglioni, che la regia ha trasmesso per scherzare sulla sfortuna di Robertino. Il Dottore non aiuta di certo la situazione, anzi, impone otto tiri e un cambio. A questo punto, scatta la protesta di Stefano De Martino, che scaglia un pacco fuori dallo studio, il numero 13, quello che conteneva purtroppo gli ultimi 30mila euro.

Il gesto è stato effettivamente di cattivo auspicio, visto che in soli 15 minuti Robertino e Stefania hanno eliminato tutti i pacchi blu in gioco. “Una puntata senza precedenti di sfortuna”, dice Stefano De Martino, che dà pure del sadico al Dottore ma non demorde e introduce la Regione fortunata, ultima possibilità per i concorrenti di portare a casa qualcosa: “Da quanto abbiamo cominciato, ci è capitato per due volte di andare a casa con 100mila euro vinti al primo colpo. Se accade stasera, si tratta del colpo più grosso nella storia della televisione”, ha spiegato, ma nemmeno questo tentativo è servito a risollevare le sorti della partita.

La vera fortuna di Stefano De Martino ad Affari tuoi

Se c’è uno fortunato, in studio, è proprio Stefano De Martino. Il conduttore ha infatti improntato la sua storia all’interno del programma seguendo un filone personale e senza cercare di copiare chi ha ottenuto successo in passato. Con Amadeus, dopotutto, non c’è mai stata rivalità. Le loro proposte si sono rivelate completamente differenti e simili a ognuno di loro, conquistando il pubblico per motivi diversi e che riguardano la personalità di entrambi.

Nel futuro del conduttore di Torre Annunziata potrebbe esserci Sanremo, dato che nel suo contratto è presente una clausola che ne prevede una futura guida. Lui non ha fretta e anzi vuole prendersi il suo tempo per decidere che cosa fare della sua carriera in Rai. Non vuole bruciare le tappe, a suo dire, soprattutto perché quella del Festival potrebbe essere un’occasione unica nel proprio percorso professionale. Insomma, c’è tempo. Ora si gode il grande successo e non potrebbe esserne più felice anche perché non era per niente scontato, visto il recente passato, ma quella di puntare su di lui è stata certamente una scommessa vinta.