I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio a Verissimo, l’intervista di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin apre il salotto di Verissimo a Rita e Giuseppe Poggi: i genitori di Chiara raccontano il momento più delicato dopo i nuovi sviluppi sul caso Garlasco

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Ansa Silvia Toffanin conduce "Verissimo"

Domenica 4 ottobre Silvia Toffanin riapre il salotto di Verissimo lasciando spazio a una famiglia che da quasi vent’anni vive con il peso di una perdita e di una storia che continua a far discutere. A sedersi davanti alla conduttrice sono Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, che scelgono di rompere il silenzio dopo i nuovi sviluppi sul caso di Garlasco.

Dopo mesi di parole e risvolti che hanno portato come protagonista delle nuove indagini Andrea Sempio, il loro racconto riporta al centro la famiglia di Chiara e il dolore di chi, dal 13 agosto 2007, convive con una perdita impossibile da dimenticare.

La famiglia Poggi a Verissimo: il racconto dopo i nuovi sviluppi su Garlasco

Per Rita e Giuseppe Poggi tornare a parlare pubblicamente significa riaprire una pagina dolorosa della loro vita. La morte di Chiara ha segnato per sempre la loro famiglia e ormai da anni, il caso di Garlasco continua ad essere uno dei più discussi della cronaca italiana.

Le nuove indagini riportano il nome di Andrea Sempio nelle cronache e in questo momento di grande attenzione, i genitori di Chiara scelgono di affidare proprio a Verissimo le loro parole, in un confronto con Silvia Toffanin che lascia spazio soprattutto alla dimensione personale della storia.

Al centro dell’intervista ci sono i ricordi, le emozioni e il punto di vista di due genitori che continuano a fare i conti con una vicenda che attraversa quasi vent’anni della loro vita. Un racconto particolarmente atteso, anche per comprendere come vivono questa nuova fase e il ritorno sotto i riflettori di una storia che, per loro, non smette di essere profondamente personale.

Da Michelle Hunziker a Filippo Bisciglia, gli altri ospiti di “Verissimo”

Oltre a ripercorrere la storia delicatissima della famiglia Poggi, la puntata accoglie anche protagonisti del mondo dello spettacolo. In studio arriva Michelle Hunziker, pronta a tornare su Canale 5 con la nuova edizione di Zelig. Per lei è l’occasione di raccontare il nuovo progetto e ritrovare il pubblico con uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva.

Spazio poi a Filippo Bisciglia, volto storico di Temptation Island. Dopo aver accompagnato per anni le coppie del reality nei loro percorsi tra sentimenti, dubbi e confronti, il conduttore si racconta a Silvia Toffanin tra vita professionale e privata. Un’occasione per conoscere meglio l’uomo che, estate dopo estate, è diventato il mediatore amoroso di moltissime coppie che oggi abbiamo imparato a conoscere.

In studio c’è anche Sonia Bruganelli, che parla del suo percorso e della sua vita lontano dai riflettori, mentre Licia Colò torna sulle polemiche che l’hanno coinvolta durante l’estate. La conduttrice risponde infatti agli attacchi ricevuti sui social e racconta la propria versione, affrontando direttamente le critiche.

“Verissimo”, quando e dove vederlo

Il secondo appuntamento del weekend con Verissimo va in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre su Canale 5. Silvia Toffanin, come sempre, accoglie il pubblico a partire dalle 16 e 30. Per chi invece volesse vederlo in un secondo momento, il programma e le clip delle interviste sono disponibili anche su Mediaset Infinity.