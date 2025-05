Verissimo, le anticipazioni del 3 maggio: ospite Veronica Gentili

Fonte: IPA Veronica Gentili

Il weekend di Canale5 significa una sola cosa: Verissimo. Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata del talk show dell’Ammiraglia Mediaset, con una serie di interviste one-to-one che mettono l’accento su alcune delle prossime proposte televisive con cui si chiude la stagione tv prima dell’estate. Ma chi sono gli ospiti del 3 maggio? Vediamoli nelle anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 3 maggio

Veronica Gentili entra nello studio di Verissimo con lo sguardo di chi sa di avere un nuovo mondo da affrontare. Sarà lei a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, al via da mercoledì 7 maggio, e l’attesa è già cominciata. A raccontarsi, davanti alle telecamere del salotto di Silvia Toffanin, è una donna che conosce il mestiere e le sue incognite, ma che ora si appresta a indossare una veste inedita, tra naufraghi, prove estreme e dinamiche incandescenti che sono da sempre il sale dello show in diretta dall’Honduras.

Accanto alla nuova conduttrice de L’Isola, c’è una presenza maschile che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare: Pierpaolo Pretelli. Questa volta, però, lo vedremo in una veste diversa, sotto il sole dell’Honduras, come nuovo inviato ufficiale del programma. A Verissimo, Pretelli parla con franchezza della responsabilità e dell’opportunità che questa avventura rappresenta per lui, per la quale lascerà la sua famiglia in Italia per qualche settimana. Lo showman è infatti diventato padre per la seconda volta a gennaio insieme alla compagna Giulia Salemi ed è consapevole che questo distacco gli farà perdere molti momenti importanti della crescita del suo bambino. Sarà quindi lui il ponte tra la spiaggia e lo studio, la voce sul campo di un’esperienza estrema.

Gli altri ospiti

Quando Antonella Mosetti varca la soglia dello studio, l’aria si carica di energia. Volto televisivo, donna forte e dalla presenza scenica magnetica, Mosetti è pronta a rimettersi in gioco come naufraga. Il pubblico la ritroverà quindi in un contesto in cui tutto è spogliato del superfluo, dove il carattere emerge più della forma.

Ma la puntata del 3 maggio non si esaurisce nel racconto dell’Isola. In studio approda anche lo chef stellato Giorgio Locatelli, giudice amato di MasterChef, che ha appena concluso la sua esperienza professionale decidendo coraggiosamente di chiudere le porte del suo ristorante storico, la Locanda Locatelli aperta a Londra.

Poi, un tuffo nella memoria con Mariolina Cannuli, signora della televisione italiana. La sua voce unisce epoche diverse, una presenza che accarezza il cuore di chi ha vissuto gli anni d’oro della tv, oggi profondamente cambiata. E infine, un momento di pura dolcezza: Emma Muscat, cantante talentuosa e amatissima già conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, condivide con Silvia Toffanin la gioia della maternità.

Chiude la puntata una prima volta speciale: Briga, rapper e cantautore, si presenta per la prima volta in tv insieme alla moglie Arianna. Un’intervista di coppia in cui si parla di amore, di quotidianità e di quei piccoli gesti che tengono uniti.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 3 maggio dalle 16,30 su Canale5. Come di consueto, la puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale dedicato alla puntata, oltre che sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity.