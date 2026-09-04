Un posto al sole, le anticipazioni del 7 settembre 2026: drammatica scomparsa

Eduardo scompare e scatena il dramma, la trappola di Lorenza è quasi pronta a scattare: trama di "Un posto al sole" del 7 settembre 2026

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Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 7 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 4 settembre 2026

Venerdì 4 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembrano premiare la strategia di Roberto. Mentre tra lui e Marina pare tornare il sereno, Mori, sentendosi franare il terreno sotto i piedi e preda della sua ossessione per Greta, rivelerà un lato davvero pericoloso. Ai limiti della preoccupazione, Alberto sembra prendere le distanze da Anna, che vivrà un momento di profondo sconforto.

Anticipazione della puntata del 7 settembre 2026

Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola. Nell’intreccio familiare si spalanca il dramma quando l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia: nessuno sembra immaginare quale sia la verità. Al Caffè Vulcano, la trappola tessuta da Lorenza contro Samuel è quasi pronta a scattare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026.