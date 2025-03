“L’ultimo giorno di patriarcato”, il ritorno di Checco Zalone per l’8 marzo con Vanessa Scalera

Fonte: IPA Checco Zalone e Vanessa Scalera

Checco Zalone celebra l’8 marzo con l’ironia dissacrante che da sempre lo contraddistingue. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, infatti, il comico pugliese è tornato con un brano a sorpresa, intitolato L’ultimo giorno di patriarcato. Nel videoclip che accompagna la canzone, c’è anche l’attrice Vanessa Scalera.

Il brano di Checco Zalone per l’8 marzo

Provocatorio, tagliente e dissacrante: la lontananza dalle scene non ha spento il genio di Checco Zalone, che torna l’8 marzo con un brano (e un videoclip) destinato a lasciare il segno. In occasione della Giornata Internazionale della Donna l’attore pugliese ha pubblicato il singolo L’ultimo giorno di patriarcato, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ad accompagnare la canzone, c’è un cortometraggio ironico e pungente in cui, accanto a Zalone, recita l’attrice Vanessa Scalera, nota al grande pubblico per il ruolo di protagonista nella serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Il video è ambientato in un immaginario paesino del Sud Italia, San Masculo. Checco appare nella prima inquadratura come un uomo triste e sconsolato: con lo sguardo perso nel nulla, assapora il caffè servito dalla moglie in camera da letto. La donna appare ancora fragile e remissiva, ma le cose stanno per cambiare: il predominio maschile, infatti, sta finendo in modo inesorabile e, a San Masculo, cambiano le regole del gioco. Sui muri del paese vengono affisse le nuove disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale che non lasciano scampo agli uomini: è istituito il Divieto di patriarcato.

Il ribaltamento dei ruoli è servito: mentre sua moglie può dedicarsi allo shopping e agli aperitivi con le amiche, Zalone, in men che non si dica, è chiamato a svolgere le faccende domestiche e a subire le decisioni della consorte in tutti gli aspetti della loro quotidianità: dalla scelta dei programmi da seguire in tv, a quella di lasciarlo a casa con i figli per potersi divertire con il suo toy boy. Insomma, un cortometraggio che strappa risate a scena aperta, ma che fa anche riflettere, in una giornata così importante, su quanto la parità di genere sia ancora lontana.

Checco Zalone e Vanessa Scalera, la strana coppia

Entrambi pugliesi doc, Checco Zalone e Vanessa Scalera, pur avendo alle spalle percorsi professionali molto differenti, sono senza dubbio tra gli attori più apprezzati del panorama italiano. Il primo si è fatto conoscere dal grande pubblico sul palco di Zelig, ed è poi approdato sul grande schermo con una serie di film campioni d’incasso diretti da Gennaro Nunziante: Cado dalle nubi; Che bella giornata; Sole a catinelle e Quo vado?. Nel 2023, invece, ha debuttato alla regia con Tolo Tolo. In tutti i titoli citati, Zalone ha messo a fuoco con ironia dissacrante molte tematiche al centro dell’attualità, e in molti si chiedono se L’ultimo giorno di patriarcato non sia in realtà una clip tratta dalla sua prossima pellicola.

Vanessa Scalera, invece, ha lavorato con alcuni dei registi italiani più apprezzati, come Marco Bellocchio, Michele Placido e Ferzan Ozpetek. Il suo nome, tuttavia, resta indissolubilmente legato alla figura di Imma Tataranni, che interpreta con successo dal 2019 nell’omonima serie tv di Rai1.