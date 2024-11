The Day of the Jackal, trama e cast della serie con Eddie Redmayne

Eddie Redmayne interpreta lo sciacallo in "The Day of the Jackal", la serie tv ispirata al libro cult del 1973

Fonte: IPA Eddie Redmayne è il protagonista di “The Day of the Jackal"

Se avete amato il libro e il film cult del 1973, The Day of the Jackal potrebbe diventare la vostra nuova ossessione. Sky, infatti, porta sul piccolo schermo una nuova versione della storia dello sciacallo, questa volta in uno spy thriller interpretato da Eddie Redmayne.

Una svolta radicale per Redmayne, che molti conoscono come il timido Newt Scamander di Animali Fantastici, ma che qui mostra un lato completamente diverso, pronto a sorprenderci.

“The Day of the Jackal” : trama della serie

Ispirata al romanzo di Frederick Forsyth del 1971, The Day of the Jackal, la nuova serie Sky, promette di regalarci nuove emozioni. La storia dello sciacallo torna sul piccolo schermo in una serie di 10 episodi, in cui seguiamo un killer solitario che compie omicidi su commissione senza mai essere scoperto, mantenendo la propria identità nascosta persino alla sua famiglia.

Un personaggio enigmatico e abilissimo, apparentemente infallibile, almeno fino al suo incontro con Bianca, un’ufficiale dell’Intelligence britannica che si lancerà in una caccia all’uomo carica di tensione.

“The Day of the Jackal” : il cast

Una storia appassionante già familiare agli amanti del genere, che dopo aver reso iconico il romanzo del 1971 ha ispirato versioni cinematografiche nel 1973 e nel 1997, dove Bruce Willis e Richard Gere hanno interpretato la versione americana.

La nuova serie, disponibile dall’8 novembre 2024, avrà come protagonista Eddie Redmayne, che abbandona le bacchette magiche di Animali Fantastici per calarsi nei panni di un sicario, al fianco di Lashana Lynch.

Lynch interpreta Bianca, l’agente incaricata di dare la caccia allo sciacallo: “Bianca è un personaggio complesso, con i suoi difetti e le sue scelte, e il poter raccontare una donna con così tante sfumature e un approccio che solitamente viene riservato a un uomo è una grande opportunità. Bianca mente per raggiungere i suoi obiettivi, sa che quello che fa è sbagliato e ne deve affrontare le conseguenze”, ha raccontato in un’intervista.

Fonte: IPA

Un ulteriore elemento di interesse nella storia è la famiglia del killer, ignara della sua vita criminale. A interpretare la moglie, Úrsula Corberó, famosa per il ruolo della carismatica Tokyo in La casa di carta.

“Era importante che mia moglie, Nuria, fosse un personaggio all’altezza del mio e di Bianca, altrimenti questo sviluppo della storia non sarebbe stato equilibrato con il resto – ha spiegato Redmayne -, invece in questo modo non solo diamo un ulteriore livello narrativo allo Sciacallo, che deve costruirsi una vita alternativa per coprire le bugie che è costretto a raccontare. Ma c’è anche un altro aspetto molto interessante per me come attore: sul set, passare da un giorno all’altro da una scena action e dunque una concentrazione settata sull’essere un killer preciso e senza scrupoli a uno scenario romantico e familiare è stata una sfida ulteriore”.

Si aggiungono, poi, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji, Lia Williams, Khalid Abdalla , Eleanor Matsuura , Jonjo O’Neill, Nick Blood, Sule Rimi e Florisa Kamara.

Quando e dove vedere “ The Day of the Jackal”

La serie, composta da 10 episodi, è disponibile a partire dall’8 novembre 2024. Per immergersi interamente nella storia dello sciacallo tra intrighi e doppie vite basterà sintonizzarsi su Sky o sulla piattaforma Now.