Quando inizia Temptation Island Winter 2024 a settembre: la data e le puntate

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, anzi per la primissima edizione di Temptation Island Winter. Sì, perché quest’anno il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia raddoppia e, come preannunciato, torna anche a settembre per la gioia dei tanti appassionati che non perdono neanche una puntata. Coppie che scoppiano, altre che ricuciono i fili di rapporti in bilico, altre ancora che vengono messe a dura prova e offrono degli scorci (non sempre edificanti) di quella che, in fin dei conti, è la vita sentimentale di molti e molte.

Quando inizia Temptation Island Winter

Ma andiamo al sodo: quando inizia questa nuova edizione del reality dei sentimenti? Stando ai primi rumors – non abbiamo ancora una comunicazione ufficiale – la prima puntata di Temptation Island Winter va in onda il prossimo 10 settembre su Canale 5. Cambio di programmazione, dunque, per il programma condotto da Filippo Bisciglia, al quale è stata riservata la prima serata del martedì.

Le registrazioni dovrebbero prendere il via già dal 23 agosto, come anticipato da IlVicolodelleNews e, grazie alla sapiente abilità dei montatori sempre sul pezzo – come i responsabili della colonna sonora che hanno regalato grandi emozioni, del resto -, dovrebbero dar vita a 6 puntate in totale. Tutte in onda prima della nuova edizione del Grande Fratello, che quest’autunno posticipa l’inizio rispetto al solito.

Le nuove coppie

Sempre da anticipazioni – restiamo in attesa di conferme ufficiali – ad avvicendarsi nella prima edizione di Temptation Island Winter saranno 7 coppie. Riusciranno a eguagliare le gesta (non sempre edificanti) delle precedenti? Riecheggiano ancora nei cuori e nelle menti dei telespettatori le vicende amorose dei catanesi Tony e Jenny, dei dolci Matteo e Siria o ancora quelle di Martina e Raul (che, nel frattempo, è diventato uno dei concorrenti più seguiti sui social) e di Alessia e Lino, che non si sono lasciati affatto bene e sono usciti dal reality separatamente.

“Come scegliamo le coppie che poi parteciperanno alla trasmissione? Il programma è il cast. Ne vedo tante, 150, 160, quelle che incontro sono già state scremate dagli altri – ha raccontato Raffaella Mennoia a Repubblica, a proposito della scelta dei protagonisti -. Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora è andata. Cerco di capire il motivo per cui vogliono partecipare, prendo appunti, vedo una media di quattro coppie al giorno”.

La Mennoia in quell’occasione aveva anche ammesso la presenza di qualche “fake”, tema caldo tra i telespettatori che più volte hanno scavato sui social e scovato – scusando il gioco di parole – vecchie conoscenze non proprio estranee a certi meccanismi. “Se sono tutte coppie vere o no? Alcune sono fake e mentono, l’istinto ti salva c’è poco da fare – aveva spiegato nell’intervista -. Se una persona è empatica, capisce. Come capisco se sono fake? Separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia. La tentazione è un motore, cedere è una scelta. Superato l’innamoramento, si decide di restare insieme. O curi le ferite dell’altro o continui a metterci il dito”.