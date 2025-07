Temptation Island 2025 anticipazioni del 23 luglio: il bacio di un fidanzato e la fuga

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il 23 luglio torna in onda Temptation Island 2025 con una quarta puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e avvenimenti importanti. Il programma, dopo un inizio scoppiettante, è ormai entrato nel vivo ed è arrivato il momento di scoprire cosa accadrà alle coppie. L’appuntamento è per le 21:20 su Canale Cinque, con una nuova puntata anche giovedì. Questa settimana infatti il programma andrà in onda con ben due puntate.

Il tradimento di Simone e la reazione di Sonia

Ma cosa accadrà nella nuova puntata di Temptation Island 2025? Secondo le indiscrezioni diffuse da Dagospia, in questo quarto appuntamento ci sarà un tradimento da parte di uno dei fidanzati. Simone infatti bacerà una tentatrice, lasciandosi andare dopo giorni di tentennamenti e di confessioni riguardo il suo rapporto con la fidanzata Sonia.

Simone e Sonia sono legati da diversi anni, ma la loro storia d’amore sta attraversando ormai da tempo un momento di crisi. Dopo il suo ingresso nello show di Maria De Filippi, Simone si era avvicinato alla single Eva Giusti, svelando anche di aver tradito la sua fidanzata. “A volte commetti azioni fai perché ti senti di fare. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà”, aveva spiegato.

Parole che avevano sconvolto Sonia B che era scoppiata a piangere. “Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?”, aveva detto la ragazza fra le lacrime.

Ma Simone non si sarebbe fermato qui e avrebbe persino baciato una tentatrice. Secondo quanto svelato non si tratta di Eva, ma di un’altra ragazza che stregherà il fidanzato, tanto da spingerlo a tradire Sonia. A questo punto è probabile che la fidanzata chiederà un falò di confronto immediato dopo aver visto le immagini del tradimento.

La fuga di Antonio dal villaggio

Ma non è finita qui, perché nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2025 ci saranno tanti altri colpi di scena. Il più clamoroso potrebbe essere la fuga di un fidanzato dal villaggio dopo aver visto alcuni video. Si tratterebbe di Antonio che già nelle scorse puntate era stato protagonista di scatti d’ira e pianti disperati di fronte alle dichiarazioni della sua fidanzata Valentina.

Per ben due volte nelle scorse puntate Antonio aveva richiesto un falò di confronto immediato, salvo poi cambiare idea. A scatenare l’ira di Antonio erano state le rivelazioni di Valentina riguardo la loro convivenza e il desiderio dei familiare di farle chiudere questo storia d’amore. “I miei familiari mi hanno detto che questa è l’occasione per chiudere questa storia malata. Per colpa sua mi faccio deridere. Non se ne frega niente. Lui vuole sempre stare al centro dell’attenzione, vede solo il suo lato, pensa solo al suo mulino, non pensa anche al mio”, aveva rivelato la giovane napoletana.

Ora i nuovi avvenimenti nel villaggio potrebbero scatenare una reazione ancora più forte in Antonio, spingendolo addirittura a fuggire, inseguito dagli operatori dello show condotto da Filippo Bisciglia.