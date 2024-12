Primo Tapiro d'Oro per l'artista Irene Grandi per le dichiarazioni in merito a Sanremo 2000 e sui Festival di Amadeus

Fonte: IPA Irene Grandi

Quello consegnato da Striscia la Notizia nella puntata dell’11 dicembre 2024 è il primo Tapiro d’Oro per Irene Grandi. Il motivo? Le dichiarazioni dell’artista in merito al secondo posto a Sanremo nel 2000. Diciamoci la verità: arrivare secondi, a un passo dal sogno, non è mai facile. E la Grandi non ha mai dimenticato quel secondo posto: a consegnare il Tapiro è stato l’inviato Valerio Staffelli.

Tapiro d’Oro per Irene Grandi a Striscia la Notizia

Il primo Tapiro non si dimentica mai. Probabilmente avrà pensato questo Irene Grandi quando ha visto arrivare Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia, il programma iconico ideato da Antonio Ricci. Di certo, non si è lasciata sfuggire la possibilità di ribadire la sua posizione in merito al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2000. “Sarei dovuta arrivare prima“.

Ai microfoni di Striscia, ha detto: “Secondo me sarei dovuta arrivare prima. Se uno faceva i conti dei voti…”, al tempo gareggiava La tua ragazza sempre, brano superato da Sentimento degli Avion Travel. Qualche settimana fa è stata ospite nel podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Proprio in quell’occasione aveva ribadito la sua posizione e aveva anche commentato i Festival di Amadeus. Su quest’ultimo ha fatto chiarezza a Striscia: “Ognuno può avere le sue opinioni. I suoi Festival televisivamente funzionavano, ma dal punto di vista musicale c’è stato un tracollo. Certo, la musica è cambiata molto in questi anni, magari più avanti si scoprirà che Amadeus aveva ragione”.

Le dichiarazioni di Irene Grandi su Sanremo 2000 e Amadeus

Sanremo è Sanremo: da artisti, sicuramente non deve essere affatto facile calcare il palco più difficile di tutti. E se poi si arriva secondi, a distanza di tempo, rimane sempre quel velo di amarezza. La tua ragazza sempre, canzone iconica di Sanremo 2000, composta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri e portata da Irene Grandi all’Ariston, è indimenticabile. Per noi quanto per la Grandi: “Non mi ci sentivo a debuttare a Sanremo, perché non mi sentivo una cantante da Sanremo. Non ho mai vinto. L’ho quasi vinto, sono arrivata seconda. Tutti si ricordano la mia canzone, ma non chi aveva vinto. È stata la mia rivincita. Tutto sommato va bene, visto che non è il mio concorso preferito. (…) L’aveva vinto la Piccola Orchestra Avion Travel, ma non mi ricordo il pezzo come si chiamava perché non s’è più sentito).

Sempre nel podcast, oltre al primo posto mancato, la Grandi ha commentato i cinque Festival di Amadeus: “Un tempo a Sanremo si mettevano insieme gusti eterogenei. Non come Amadeus. Quello non è gusto”. Una frase che ha di certo scaldato gli animi dei tantissimi fan dell’ex direttore artistico e conduttore di Sanremo, che oggi è sul Nove dopo l’addio alla Rai. E intanto proprio Sanremo è al centro di un grande punto interrogativo: l’edizione del 2025 è salva. Conduce Carlo Conti, che ha già annunciato i Big in gara. E per il 2026? Tutto è possibile, incluso il sogno dei fan di rivedere proprio Amadeus alla conduzione, con il “Festival” sul Nove.