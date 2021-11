Striscia la Notizia, che fine hanno fatto le veline Giulia e Talisa: come stanno

Che fine hanno fatto le nuove Veline di Striscia la Notizia Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani? Circa venti giorni fa infatti, le due sono state momentaneamente sostituite sul bancone più famoso d’Italia perché in quarantena preventiva dopo essere entrate in contatto con una persona positiva al Covid-19, anche se nessuna delle due ha mai contratto il virus e il loro rientro a Striscia era atteso qualche giorno fa.

Ma sul bancone del programma attualmente condotto dalla coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari continuano a ballare Shaila e Mikaela, le veline che le hanno precedute sul bancone di Striscia la Notizia e che sono state chiamate a sostituire Giulia e Talisa.

A cosa è dovuto il prolungamento dell’assenza di Giulia e Talisa

Il prolungamento dell’assenza delle nuove Veline, che sembravano dover rientrare già qualche giorno fa, è dovuto ad un problema di salute di Talisa, che però non sarebbe legato al Covid. Nessuna delle due, infatti, è risultata positiva. Inoltre, sembrerebbe che le due ragazze potrebbero tornare in trasmissione già dalla prossima settimana.

Come mai, però, dato che il problema di salute ha riguardato solo una delle due, le ballerine sono state entrambe sostituite? La spiegazione è semplice e riguarda questioni puramente legate ai tempi e all’organizzazione delle coreografie che per funzionare al meglio devono essere preparate insieme.

Chi sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani

Entrambe già volti noti di Mediaset, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani si sono fatte conoscere dal grande pubblico partecipando a due differenti edizioni del talent show di Canale 5 Amici di Maria de Filippi. Toscana la prima, italoamericana la seconda, hanno rispettivamente 22 e 20 anni.

Giulia Pelagatti, la Velina mora è nata a Prato e balla dall’età di 11 anni: la sua vera passione è la danza sportiva, disciplina in cui si distingue a livello internazionale e che la porta anche nella scuola più famosa di Italia, quella di Maria De Filippi, quando nel 2016 la scelgono tra gli allievi della nuova edizione. I cinque mesi trascorsi nella scuola di Canale 5 diventano un importante palcoscenico: subito dopo quell’esperienza viene chiamata a far parte del corpo di ballo di diversi programmi, da Domenica In a The Voice, fino a Colorado e Il Cantante mascherato.

Talisa Jade Ravagnani, ventenne italoamericana, ha i capelli biondi, e scopre la passione per la danza e lo sport a tre anni. A 14 anni partecipa infatti a un provino a Los Angeles e viene scelta per entrare a far parte della Millenium Dance Complex, una delle compagnie più conosciute degli States. Da qui ha inizio la sua carriera: partecipa a diversi programmi televisivi Disney e collabora con artisti internazionali. Nel 2019 partecipa ad Amici e nella scuola della De Filippi torna anche l’anno successivo da ballerina professionista.