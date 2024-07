Fonte: IPA Stefano De Martino

“La Rai ha accettato il cambio”. È così che Stefano De Martino ha chiuso con il passato di Affari Tuoi e si prepara per la nuova stagione al via dal 2 settembre. Un modo, il suo, per citare la conduzione passata e che ha rilanciato il gioco: impossibile non pensare ad Amadeus, che invece in autunno passa al NOVE e riparte da una versione riveduta e corretta de I Soliti Ignoti. La partita sembra già aperta e il chiaro riferimento al conduttore ravvenate non fa altro che aumentare la curiosità intorno alle novità che pare siano diverse. Un esempio? Il pacco, elemento principale del quiz, che sembra pronto a cambiare la sua destinazione.

Il nuovo Affari Tuoi di Stefano De Martino

Pacchi a parte, pare che il nuovo Affari Tuoi di Stefano De Martino sia stato concepito per tagliare nettamente con il passato recente e tornare invece a quello glorioso. Nel primo spot di lancio del programma, appena entrato in rotazione su Rai1, vediamo infatti il prossimo conduttore aggirarsi sicuro in studio e afferrare un telefono vecchio stile. Cornetta e rotella, sulla più classica delle strutture rosse. Archiviato lo smartphone che invece ha utilizzato Amadeus negli ultimi anni, si torna quindi ai supporti decisamente vintage.

“Dottore pronto, sì, la Rai ha accettato il cambio. Io la ringrazio e vado avanti, arrivederla”, dice il nuovo conduttore, che è apparso perfettamente a suo agio negli studi ricavati dal Teatro delle Vittorie a Roma, quello che per anni ha ospitato proprio I Soliti Ignoti e successivamente Affari Tuoi. Prima dello spot, che riporta la dicitura “Prossimamente”, il nuovo timoniere del programma aveva già pubblicato qualcosa nelle sue storie di Instagram, evidentemente orgoglioso per la nuova avventura che lo aspetta.

Gli altri progetti in Rai

Affari tuoi non è l’unico programma destinato a Stefano De Martino della prossima stagione Rai. Il conduttore potrebbe tornare alla guida di Stasera tutto è possibile, il suo cavallo di battaglia, in cui da anni si misura come conduttore. Lui nasce infatti come ballerino, prima come allievo della Scuola di Amici di Maria De Filippi e poi come professionista. È stato inoltre un membro della giuria esterna del Serale, prima di spostarsi definitivamente in Rai dove sta vivendo un momento d’oro.

Il contratto per i prossimi anni è infatti milionario e all’orizzonte ci sarebbe anche la conduzione del Festival di Sanremo. Per il momento rimane in panchina, dato che i prossimi due anni hanno già un conduttore e direttore artistico – Carlo Conti – ma il futuro è tutto da scrivere. Che il suo percorso sarebbe stato in ascesa era apparso chiaro dall’ottima prova in Bar Stella, che significava chiaramente che la strada era stata tracciata.

De Martino piace a molti e piace al pubblico, se non altro per la curiosità che ogni volta si genera intorno al suo personaggio. È rimasto lontano dal gossip nonostante fosse sposato con Belen Rodriguez e ha proseguito seguendo il suo percorso senza mai voltarsi indietro. Affari Tuoi è solo il primo passo verso qualcosa di molto più grande.