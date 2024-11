Squid Game, prime immagini e data di uscita della stagione 2

Fonte: IPA "Squid Game 2", prime immagini e data di uscita

I giochi più crudeli e accattivanti del mondo stanno tornando. Dopo l’incredibile successo ottenuto con la prima stagione, Squid Game è pronto ad approdare su Netflix con il secondo capitolo della storia.

Un appuntamento attesissimo dai fan che ci riporterà nell’arena pronti a scoprire chi sopravvivrà alle prove mentali e fisiche dei giochi, con alcune nuove dinamiche e una visione del protagonista completamente ribaltata.

“Squid Game 2”, trama e prime immagini

Difficile non aver mai sentito parlare di Squid Game, la serie tv di Netflix uscita nel 2021 che, con le sue sfide mortali e avvincenti, ha regalato agli spettatori uno spaccato del mondo e delle azioni che l’essere umano è pronto a compiere per uscire dal baratro della disperazione.

Una produzione acclamatissima a livello internazionale, che a distanza di 3 anni torna con un emozionante secondo capitolo. Squid Game 2 ci riporta in quel viaggio contro la morte in cui una serie di concorrenti sono costretti a superare prove di sopravvivenza per ottenere un montepremi che potrebbe cambiare le loro vite.

Come mostrato nel primo teaser condiviso dalla piattaforma, in questa stagione ritroveremo il protagonista Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae: il giocatore 456, dopo aver accantonato la possibilità di farsi una nuova vita negli Stati Uniti con il montepremi vinto nell’arena, torna ai giochi con una visione differente.

Il suo obiettivo, infatti, sarà non solo convincere gli altri concorrenti che lottare fino alla morte per una somma di denaro è una pessima scelta, ma anche distruggere la dinamica dei giochi dall’interno: “Gi-hun ha vissuto troppe esperienze, ha visto troppe morti, per poter tornare a com’era prima, non importa quanto ci provi. Il modo in cui vedrete Gi-hun nella prima stagione e quello in cui lo vedrai nella seconda sono molto diversi”.

Fonte: IPA

“Squid Game 2”, le novità della stagione

Dal video di presentazione della seconda stagione si può intuire una novità: oltre a nuovi protagonisti, il gioco permetterà ai concorrenti di votare per fermare le prove e portare a casa il denaro accumulato fino a quel momento.

Una scelta che, a differenza della prima stagione, potrebbe essere riproposta più volte, misurando il temperamento dei concorrenti: alcuni decideranno di fermarsi per salvarsi la vita mentre altri, invece, punteranno a una ricompensa più alta.

Come raccontato anche durante la conferenza stampa avvenuta al Lucca Comics, torneranno come protagonisti, oltre a Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun nei panni del Front Man, Wi Ha-jun, il poliziotto Hwang Jun-ho e Gong Yoo will, il venditore che recluta i partecipanti dello Squid Game. Una stagione che, oltre ad alcune iconiche ambientazioni e sfide, lascerà spazio anche a nuovi cruenti giochi.

Fonte: IPA

Quando e dove vedere “Squid Game 2”

La seconda stagione di Squid Game sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 26 dicembre.

Un appuntamento attesissimo e che accende l’entusiasmo anche per la terza stagione che è già stata annunciata come la conclusiva: “Quando pensavo all’idea per la conclusione della stagione tre, credo che mi sia venuto naturalmente in mente che questa sarebbe stata la finale” ha spiegato il creatore della serie.

“Credo che con quella storia sono riuscito a raccontare tutto ciò che volevo raccontare attraverso la storia di Squid Game e anche dal punto di vista di Gi-hun come personaggio, Penso che non ci sia bisogno di ulteriori storie da qui in avanti.”