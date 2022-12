Sky, il palinsesto delle Feste, da Laura Pausini ai Minions 2: cosa vedere

Fonte: Ansa Palinsesti Sky per le Feste: c'è anche Laura Pausini

Ci addentriamo nel periodo delle feste e, anche quest’anno, Sky ha in mente per i suoi abbonati una ricca programmazione. Da domenica 18 dicembre a sabato 7 gennaio la piattaforma ha pensato in grande per soddisfare i gusti di tutti, proponendo i migliori film d’animazione come Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo e Troppo cattivi, ma anche gli show più amati come Masterchef Italia. Ampio spazio verrà dedicato alla musica, con alcuni suggestivi concerti che allieteranno i nostri giorni di festa: da Andrea Bocelli a Laura Pausini.

Sky, la programmazione delle Feste: film, serie tv e documentari

Il periodo delle feste si avvicina e anche i giganti della televisione sono pronti ad offrire al pubblico una vasta offerta di prodotti, per grandi e bambini. Sky rivoluziona il suo palinsesto proprio in occasione delle festività natalizie, rivisitando la propria programmazione con la messa in onda di film d’animazione, concerti musicali e non solo. Dal 18 dicembre al 7 gennaio, scopriamo nel dettaglio cosa potranno vedere gli abbonati Sky in televisione, on demand e in streaming su NOW.

Non mancherà un’ampia offerta di film, come la pellicola Sky Original Beata te con Serena Rossi e Fabio Balsamo, in onda il giorno di Natale alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Tra questi anche Animali Fantastici – I segreti di Silente previsto per il 26 dicembre su Sky Cinema Uno, e Jurassic World – Il dominio il 1° gennaio sempre su Sky Cinema Uno. Tantissimi anche i film d’animazione per grandi e piccini, come Troppo cattivi il 24 dicembre su Sky Cinema Uno e, sul medesimo canale, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo il 6 gennaio.

Sky non dimentica gli amanti delle serie tv che, in occasione delle feste, possono godere di un’ampia scelta di titoli. Ci saranno His dark materials dal 26 dicembre su Sky Documentaries e, il 30 dicembre su Sky Serie, spazio a I hate Suzie too, secondo capitolo in 3 episodi della popolare serie Sky Original. Per gli amanti dei documentari un titolo imperdibile è Villeneuve Pironi, in onda il 24 dicembre su Sky Documentaries, dedicato ai due miti della Formula 1.

Palinsesti Sky per le feste: show per le famiglie e la musica di Laura Pausini

Film, serie tv, documentari e non solo: Sky amplia la sua offerta e regala ai suoi abbonati una ricca programmazione adatta a questo periodo di festa. Restano fissi gli appuntamenti con i grandi show che riuniscono le famiglie, come la gara culinaria per eccellenza Masterchef Italia, in onda ogni giovedì su Sky Uno. E, per chi desidera concedersi l’emozione di uno show musicale live, ecco i suggestivi concerti di Andrea Bocelli e Laura Pausini: Andrea Bocelli – Natale in famiglia (in onda il 23 dicembre su Sky Uno) e Laura Pausini: Laura Xmas (appuntamento il 24 dicembre sempre su Sky Uno).

Tantissimi i titoli nei giorni festivi. Per chi è appassionato di arte viene proposto a Natale il documentario di Sky Arte Tiziano – L’impero del colore, sull’omonimo artista, in onda alle 21.15. Il 26 dicembre, per un Santo Stefano speciale, ecco la serie The last movie stars, alle 21.15 su Sky Documentaries. Infine, per aprire l’anno, spazio il 1° gennaio a Missione Antartide (alle 21.15 su Sky Nature) e ad un appuntamento speciale con Alessandro Borghese in Alessandro Borghese – 4 ristoranti su Sky Uno alle 21.15.