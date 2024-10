Fonte: IPA Silvia e Giulia Provvedi

Silvia e Giulia Provvedi sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata del 13 ottobre 2024. Le due cantanti hanno raccontato in modo aperto il periodo difficile che hanno dovuto affrontare di recente, caratterizzato da alcuni eventi molto dolorosi, come la morte del loro amato padre e la grave malattia che ha colpito la madre. Presente in studio anche la piccola Nicole, figlia di Silvia Provvedi, che ha parlato del suo grande amore per il padre della bambina.

Le Donatella, la malattia della madre

Silvia e Giulia Provvedi sono note al grande pubblico televisivo per la loro carriera da cantanti e per la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive. Ma, da qualche tempo, le due ragazze non sono più protagoniste del piccolo schermo, anche se, una delle due, secondo le indiscrezioni, potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione de La Talpa, condotta da Diletta Leotta.

In questo periodo d’assenza dagli studi televisivi, le Donatella, però, hanno dovuto affrontare non poche difficoltà. Silvia Provvedi è diventata mamma e sta crescendo da sola la sua bambina, visto che il compagno Giorgio De Stefano è stato coinvolto in dei guai giudiziari poco dopo la nascita della loro Nicole. Ma le due gemelle hanno anche dovuto affrontare la morte del padre e dei seri problemi di salute della madre. Silvia Provvedi ha raccontato come entrambe riescano a trovare forza l’una nell’altra, pensando sempre alla vita con la massima positività: “Ci diamo molta forza a vicenda e soprattutto crediamo che dai periodi No, veramente, ci possa essere una grande rinascita”.

Anche la sorella ha raccontato di come loro due provino, sempre, a ricevere del: “Guadagno umano dai momenti negativi” e di come si è sentita piccola in questo periodo così complicato. Le Donatella hanno parlato di quattro anni molto duri, visto che la madre è stata colpita da un aneurisma celebrale, finendo per non riuscire a collegare più il pensiero con la parola: “Il mese di dicembre è stato terrificante. È venuto a mancare papà, poi abbiamo rischiato di non vedere più la mamma”.

Adesso la mamma della due cantanti si sta riprendendo, ma ha dovuto subire un’operazione rischiosa, da cui non sapevano se si sarebbe risvegliata, l’obiettivo delle due ragazze è fare di tutto per: “Vederla rifiorire”. Oltre alla malattia della madre, Giulia Provvedi ha dovuto affrontare in prima persona la morte del padre e ha svelato che alcune immagini di quel giorno, purtroppo, non potrà scordarle mai: “Non poteva stare da solo, il corpo doveva essere affidato a qualcuno… Un’immagine per me terribile, l’immagine mi ha scioccata… Ci sono delle immagini che fatichi ad accettare… Nel momento di difficoltà noi ci siamo, evidentemente doveva esserci un’altra sfida, che abbiamo affrontato sempre insieme con forza”.

Silvia Provvedi, l’amore per Giorgio De Stefano

Dall’amore di Silvia Provvedi per il compagno Giorgio De Stefano è nata la piccola Nicole, che la cantante sta crescendo da sola, in attesa di potersi ricongiungere con il suo grande amore: “Ormai sono rodata. Chiaramente spero che la situazione si sistemi il prima possibile, che torni il prima possibile, per me, soprattutto per Nicky. Siamo molto legati, chiaramente quattro anni e mezzo a giugno non sono pochi, però, io ci tengo proprio a dire quanto lui sia unico e speciale, quanto io tenga a lui, come papà, come compagno e anche come elemento di famiglia che manca molto”.

La cantante ha utilizzato per il padre di sua figlia delle parole piene d’amore: “Noi siamo sempre stati molto legati empaticamente… Quando è partito per me è stata una perdita molto importante perché ti manca… Sono poche le persone che sanno darti dei consigli utili e che sono un valore aggiunto… Lui è una persona diversa, Nicole lo ama alla follia e non sarei mai in grado di perdere un amore come quello, ci porta ad aspettare e ad avere pazienza per far si che tutto si possa risolvere al meglio”.

Anche Giulia Provvedi ha raccontato di essere fidanzata e che Nicole è molto gelosa di lei e non vuole cuginetti.