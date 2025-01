Stefano De Martino in veste di co-conduttore e non solo: ecco quale potrebbe essere il futuro del presentatore napoletano

Fonte: IPA Stefano De Martino

Carlo Conti non si sbilancia sui nomi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. In ogni serata di Sanremo 2025 il direttore artistico avrà un aiuto nella gestione della kermesse. Svariati volti pronti ad alternarsi e il toto co-conduttori è ormai partito da tempo. L’ultimo in lista? Stefano De Martino.

Stefano De Martino a Sanremo

A parlare di Stefano De Martino sul palco di Sanremo 2025 è stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia. Impegnato sulle frequenze di RTL 102,5, ha spiegato come il nome del conduttore di Affari Tuoi sia tra i papabili per mettere piede all’Ariston, e non come spettatore.

È di fatto l’uomo di punta di Rai 1, al momento, considerando anche l’età dei suoi colleghi. Ha dimostrato d’avere il giusto carattere, e le spalle abbastanza larghe, per poter gestire l’eredità di Amadeus. Il suo programma sta riscuotendo un enorme successo e il pubblico apprezza il suo modo spontaneo di proporsi dinanzi alle telecamere.

Manca ancora l’ufficialità ma, per il momento, i nomi in vantaggio su tutti sembrano essere i seguenti:

Sanremo 2027, il dopo Conti

Prima che venisse annunciato il ritorno al passato con Carlo Conti, era stata paventata l’ipotesi di una conduzione doppia, con Geppi Cucciari e Stefano De Martino. Non si hanno conferme sul fatto che questa possibilità sia stata realmente vagliata ma, ad ogni modo, il fatto che i loro nomi appaiano tra i papabili per il ruolo di co-conduttore e conduttrice la dice lunga.

Non è da escludere, dunque, che quanto accadrà sul palco dell’Ariston a febbraio sarà una sorta di prova generale. Un colloquio svolto dal vivo, dinanzi al pubblico in teatro e da casa. Viene quasi da pensare che la performance migliore tra i due possa garantire una prelazione per Sanremo 2027.

Tornando alle parole di Gabriele Parpiglia, per il giornalista non ci sono dubbi. In vantaggio c’è Stefano De Martino, pronto a raccogliere il testimone di Carlo Conti. La Rai ha pensato che fosse troppo presto ora. Un rischio nel dopo Amadeus e così ci si è ritrovati con due anni garantiti al veterano toscano. Il domani, però, sembra guardi alla Campania più che alla Sardegna.

“Stefano De Martino è fresco di record con Affari Tuoi. Vi dico che potrebbe rientrare in una serata di Sanremo anche lui. Sono convinto, poi, che dopo il biennio di Carlo Conti la kermesse andrà nelle sue mani. Ce l’ha anche nell’opzione del contratto”.