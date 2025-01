Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Continua a prendere forma il Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti è ormai a un passo dal nuovo esordio sul palco dell’Ariston, dove avrà il compito di far dimenticare il grandioso successo riscosso da Amadeus. Un nuovo tassello si è ora aggiunto al suo mosaico: i Duran Duran.

I Duran Duran a Sanremo

Come di consueto, il direttore artistico Carlo Conti ha affidato il nuovo annuncio inerente Sanremo 2025 al Tg1. Apparso in onda nell’edizione delle 20:00 di quest’oggi, venerdì 31 gennaio, ha svelato che i Duran Duran torneranno sul palco della celebre kermesse musicale italiana dopo ben 40 anni dall’ultima volta.

Una notizia che non era stata anticipata in alcun modo e che, online, sta riscuotendo reazioni contrastanti. Tutto dipende ovviamente dalla generazione d’appartenenza. Per alcuni si tratta di un tentativo di strizzare l’occhio a una certa generazione, a chi negli anni ’80 aveva tra i 12 e i 25 anni, circa.

Il tempo passa per tutti, insomma, e ormai non è (quasi) più tempo di chiamare Al Bano e simili per assecondare la maggioranza degli spettatori. Detto questo, ecco le parole di Conti, che ha fatto la sua incursione con il ben noto sorriso sornione. Pienamente soddisfatto, ha spiegato: “Abbiamo appena chiuso e abbiamo l’ok definitivo. Dopo 40 anni torneranno all’Ariston, il giovedì sera, i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri, oggi e domani. Band senza tempo. Ospiti internazionali graditissimi della terza serata”.

L’ultima volta dei Duran Duran

Carlo Conti ci ha tenuto a sottolineare come Simon Le Bon saprà ancora una volta stupire il pubblico, in teatro e da casa. Ha parlato precisamente di “effetti speciali”. Staremo a vedere.

La loro ultima apparizione a Sanremo risale al 9 febbraio 1985. Erano sulla cresta dell’onda al tempo. Di anni ne sono passati e Le Bon, eterno simbolo del gruppo, di candeline ne ha spente ben 66 lo scorso 27 ottobre.

Fonte: IPA

Fu un’esibizione decisamente particolare, perché al tempo si presentò con le stampelle. Aveva infatti il piede ingessato a causa di una fattura. Un infortunio doloroso avvenuto proprio in Liguria. Proposero The Wild Boys, uscita nel 1984, che probabilmente sarà riproposta anche quest’anno. Speriamo soltanto che quest’esibizione porti loro più fortuna rispetto all’ultima. Nel 1985, infatti, la band decise di prendersi una pausa.

Altri annunci di Carlo Conti

Non solo Duran Duran per il direttore artistico. Al Tg1 ha infatti spiegato che ci saranno due premi alla carriera: “Il primo va a una donna che 60 anni fa ha esordito al Festival di Sanremo, vincendolo per ben tre volte, ed è Iva Zanicchi”.

Ha rivelato come i cantanti in questione abbiano scoperto il tutto in diretta al Tg1. L’altro artista premiato sarà poi “uno dei grandi cantautori italiani, che ci ha regalato e continua a regalarci successi, ed è il grande Antonello Venditti”.