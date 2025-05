Il figlio del prete, testo e significato della canzone di Salmo su Emanuela Orlandi

Fonte: IPA Salmo ed Emanuela Orlandi

Salmo è senza alcun dubbio una delle penne più interessanti del panorama rap italiano. Nei suoi testi, l’artista sardo ha spesso affrontato questioni sociali e politiche, e anche nel nuovo album, Ranch, c’è una canzone destinata a far discutere: il brano Il figlio del prete, infatti, è ispirato al caso di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa a Roma nel 1983 e mai ritrovata.

Il testo de Il figlio del prete di Salmo

Di seguito, il testo del brano Il figlio del prete del rapper Salmo:

Il figlio del prete nasconde la storia che tutti sapete

Ha rapito minori venduti alla fede

Si muove nel buio, nessuno lo vede

Il figlio del prete ha sete di sangue, di pura vendetta

Nessuno lo ama, nessuno lo aspetta

Ha fretta di chiudere il colpo alla svelta

Il figlio del prete non crede alla Chiesa, ma sta in una setta

La sua religione si chiama Beretta e nеssuno bestemmia

Il figlio del prеte, il figlio di un mostro

Santificato come il Padre Nostro

Il male più forte quando è corrisposto

[Ritornello]

È il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del –

Il figlio del –

[Strofa 2]

Il figlio del prete è un tipo che non scherza

Non togliere una vita sembra un’occasione persa

Rapire un’altra vittima è legittima difesa

Contro lo Stato, il Vaticano e la Chiesa

C’ha la terza media, è laureato in strada

Il panico negli occhi, il freddo di una lama

Che taglierà la lingua a un altro figlio di putta–

Il figlio del prete non si infama

Sporchi come i soldi del banchiere di Dio

Questo sangue nel bicchiere mezzo pieno non è mio

E allora chi sarà stato? Non l’hanno mai beccato

Il figlio del prete, nato dal peccato

Colpi di martello sopra le campane

Corpi sulle strade piangono un diluvio universale

Dormi questa notte presa male

Perché sta per arrivare nei tuoi sogni, amen

[Ritornello]

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il figlio del prete

Il significato dle brano Il figlio del prete

Lo stesso Salmo, presentando il brano Il figlio del prete, ha spiegato di essersi ispirato al caso di Emanuela Orlandi, e di aver deciso di scriverne il testo dopo aver visto il documentario di Netflix a lei dedicato, Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi. “La serie mi ha spaventato. Mi ha spaventato la verità che contiene e il fatto che viene taciuta. Allora ho iniziato a immaginare una verità parallela, una storia parallela. Ho iniziato a immaginare che il colpevole del sequestro o dell’omicidio fosse il figlio di un prete” ha raccontato il rapper.

I versi attaccano in modo non troppo velato le istituzioni religiosi e la Chiesa, che, secondo una delle piste seguite dagli inquirenti, potrebbero essere coinvolti nella scomparsa della 15enne. Il caso è tuttora irrisolto, e nel corso degli anni si sono seguite diverse ipotesi, che hanno visto implicati i servizi segreti, la banda della Magliana e, addirittura, un possibile collegamento con l’attentatore di Giovanni Paolo II. Le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi sono state riaperte più volte, e nel 2023 il Vaticano ne ha annunciate di nuove per chiarire la vicenda.

Il ringraziamento di Pietro Orlando a Salmo

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che da anni si batte per conoscere la verità sulle sorti della sorella, ha pubblicamente ringraziato il rapper Salmo per aver riacceso i riflettori sul caso. In una story su Instagram, l’uomo ha citato un verso del brano: “Il figlio del prete’ nasconde la storia che tutti sapete, ha rapito minori venduti alla fede… figlio di un mostro santificato come il Padre Nostro”, aggiungendo: “Ispirato alla storia che tutti sapete, grazie Salmo”.