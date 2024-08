Quando inizia La Volta Buona 2024: gli ultimi (splendidi) giorni di vacanza di Caterina Balivo

Fonte: IPA Caterina Balivo, 10 bikini che hanno fatto la storia

Caterina Balivo, conduttrice e volto de La Volta Buona, ha passato un’estate di relax, dedicandola a se stessa, alla ripresa da un’impegnativa stagione televisiva e alla scoperta di luoghi incantevoli. Agosto in particolare è stato il momento per lei di visitare posti splendidi, ricchi di cultura e bellezza, pri ma del ritorno alla quotidianità invernale, con i fan che già scalpitano per vedere le nuove puntata del suo talk pomeridiano su Rai 1.

Quando inizia La Volta Buona 2024

9 settembre 2024: questa è la data designata per l’inizio della nuova stagione de La Volta Buona, ancora una volta sotto la conduzione esperta ed empatica di Caterina Balivo. Il programma, giunto alla seconda edizione, è pronto a ospitare di nuovo i personaggi più conosciuti del panorama televisivo italiano (e non solo) e le loro storie, ponendosi, forse per la prima volta, quale sia stata la loro “volta buona”, quella che li ha portati al successo o una decisione sana, che li ha resi chi sono adesso.

La Volta Buona, in onda dalle 14 su Rai 1, è in grado di donare leggerezza ai pomeriggi italiani, ma anche riflessione su temi caldi e importanti. Non mancano le emozioni con Caterina Balivo, che è sempre in grado di arrivare al cuore dei suoi ospiti, portando alla luce gli aspetti più intimi e importanti dei personaggi.

“Ripartiamo il 9 settembre – ha detto la Balivo nella presentazione dei palinsesti Rai di giugno – tutti i giorni dalle 14 su Rai 1. Il bilancio della prima stagione è positivo, cominciare un programma da zero non è mai facile, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, un lavoro bellissimo di squadra. È stato un primo anno di prove generali per tornare agguerriti e carichi nella nuova stagione”.

Le vacanze di Caterina Balivo prima del ritorno in tv

Un agosto di relax e scoperta, sapendo che presto dovrà immergersi di nuovo nell’amata vita televisiva. In realtà la sua estate è iniziata a luglio, quando, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, Caterina Balivo è partita alla volta dell’isola di Capri. Lo ha mostrato in alcune foto che la ritraggono serena e giustamente soddisfatta in abito fiorato. Una breve pausa, poi è volata verso la Puglia, a Vieste, per il festival Il Libro Possibile. Una tappa di lavoro, ma sicuramente in una cornice favolosa dove si respira estate e riposo.

A fine luglio, poi, la visita alla splendida Palermo, dove ha condiviso delle foto con una delle bellezza della città siciliana: Villa Igiea e i suoi interni. Poi, l’ultima tappa, il posto che l’ha stregata: l’Isola delle Formiche. Un isola splendida nel grossetano, davanti alla cosa del Parco Naturale della Maremma. “Un un altro pianeta, in un’altra era – è il commento di Caterina Balivo che correda alcune splendide foto del posto – Spero di tornarci presto.. tutti devono sapere che c’è un posto tra i più belli al mondo dove il tempo si ferma e la natura vince. Tutto questo è in Italia, in Toscana ed è il faro delle Formiche di Grosseto”.