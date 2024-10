Piero Pelù rinvia il tour: “Costretto al riposo forzato”

Fonte: Getty Images Piero Pelù

Brutte notizie per i fan di Piero Pelù: il rocker toscano ha rinviato alla prossima primavera le date del suo Deserti tour a causa di alcuni problemi di salute. Lo ha annunciato l’ex frontman dei Litfiba con un messaggio per i suoi supporter sui social, ai quali ha comunque assicurato che “la festa sarà più potente che mai”.

Piero Pelù rimanda il tour: “Gli acufeni sono tornati”

Dopo Angelina Mango, anche Piero Pelù è stato costretto a fermare il suo imminente Deserti tour. Nel caso del rocker, tuttavia, si tratta solo di uno spostamento, come ha annunciato lui stesso in un post pubblicato sui social: “Pare che ci risiamo…gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i f***i acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai“. Un messaggio carico di energia e speranze, che prosegue con una promessa: “Ringrazio Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff in tour e naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ’25 e preparatevi che sarà più potente che mai! Vi voglio bene. A presto”.

La risposta dei numerosi fan del cantante non si è fatta attendere: in moltissimi hanno affidato ai social il proprio incoraggiamento, augurandosi di vedere il prima possibile il proprio beniamino. “Riposati, tranquillo. La tua Dea Musica non ci abbandonerà mai. Ti aspettiamo senza problemi, non preoccuparti. Ti vogliamo bene” ha scritto un utente; “Ti voglio bene, Piero. Supererai anche questa. Mi hai insegnato a lottare e a non arrendersi mai, non dimenticarlo. Ti abbraccio forte” ha scritto un’altra fan. Un abbraccio virtuale che avrà senza dubbio regalato ancora più linfa ed energia al cantante toscano.



I problemi di salute del rocker

Non è la prima volta che Piero Pelù si trova a fare i conti con problemi di salute che lo avevano costretto, già nel giugno 2023, a fermare la sua tourné di concerti: “Ragazzacci miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi” aveva annunciato all’epoca.

Nel tempo, il rocker ha sempre aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, condividendo con loro anche i rimedi prescritti dai medici.

Il tour di Piero Pelù: le nuove date

Queste sono le nuove date del Deserti Tour di Piero Pelù: 14 aprile 2025 Milano Magazzini Generali; 23 aprile Padova Hall; 29 aprile Roma Largo Venue; 2 maggio Napoli Casa della Musica; 4 maggio Modugno (Ba) Demodè Club; 8 maggio Torino Hiroshima Mon Amour; 11 maggio Bologna Estragon Club e 16 maggio Firenze Viper Theatre.