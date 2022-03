Perché è famosa Claudia Marsicano della fiction Noi

Si prospetta come la rivelazione di questa stagione televisiva, Claudia Marsicano sarà tra i protagonisti della fiction Rai Noi, in onda dal 6 marzo in prima serata. Ma chi è Claudia e perché è famosa? Se ancora non la conoscete è il momento di scoprire questo talento che reciterà al fianco di Lino Guanciale.

Claudia Marsicano: chi è l’attrice napoletana

Claudia Marsicano è uno dei nuovi volti della fiction di Rai Uno Noi. La ragazza ha soli 30 anni, e già dei successi alle spalle, ma andiamo per ordine. Claudia è nata a Napoli il 9 gennaio 1992, ma è milanese d’azione. Infatti si è trasferita a Milano, dove viveva già la sorella maggiore, con tutta la famiglia all’età di 14 anni. Ha frequentato il liceo artistico di Brera, e il suo inserimento non è stato così semplice, come da lei stessa raccontato: il suo accento napoletano e il suo modo di interloquire così diverso da quello milanese le hanno creato qualche difficoltà all’inizio.

Orgogliosamente curvy, racconta però che non è stato facile accettare subito il suo corpo, specie perché crescendo veniva presa in giro per il suo peso. La reazione della ragazza è stata però inversa a quella di molti altri. La rabbia ha preso il sopravvento sul dolore, trasformandola, come da lei dichiarato, in una bulla: attaccava per non essere attaccata. Quando ha capito il suo errore si è accettata, ha perdonato chi le aveva fatto del male e trasformata in ciò che non era, e ha iniziato il suo percorso di integrazione.

E la carriera? Claudia ha studiato recitazione e canto ed è famosa per aver preso parte agli spettacoli teatrali R.osa di Silvia Gribaudi, e Socialmente e Tropicana. Nel 2017 vince il premio UBU, considerato il premio più importante per il teatro italiano, come migliore attrice under 35. La sua passione è il teatro e dopo questo riconoscimento torna sul palco con gli spettacoli Heretico e Made in China della compagnia LeviedelFool, mentre con la 3mar ha portato sul palcoscenico Per tutte le caramelle del mondo e Adesso che non è buio insieme a Giulia Marchesi e Benedetta Marigliano. Nel 2021 ha preso parte al riadattamento teatrale de L’armata Brancaleone. Al cinema debutterà con il film Mi chiedo quando ti mancherò, diretta da Francesco Fei e che attualmente è ancora in produzione.

Claudia Marsicano debutta in tv con Noi

Dopo tanto teatro Claudia Marsicano con il suo talento travolgente si farà conoscere anche dal grande pubblico televisivo con la nuova fiction di Rai Uno, Noi.

Ma non solo. Nel 2021 interpreterà Caterina (Kate) nella versione italiana della serie Tv americana di successo This is Us, che andrà in onda su Rai Uno. Claudia Marsicano sarà Caterina, l’unica figlia femmina della famiglia protagonista. La prima delle 6 puntate andrà in onda il prossimo 6 marzo in prima serata di Rai Uno.

Nel cast Lino Guanciale (Pietro), Aurora Ruffino (Rebecca), Dario Aita (Claudio) e Livio Kone (Daniele). La fiction seguirà le avventure della famiglia in una serie di flashback tra l’infanzia dei giovani protagonisti e il presente, e l’intreccio delle loro vite tra l’amore familiare e una speciale adozione.