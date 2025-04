Fonte: Ufficio Stampa Sky Costantino della Gherardesca

La nuova puntata di Pechino Express, in onda giovedì 3 aprile, rappresenta il giro di boa per gli affaticati protagonisti. Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru, ha in serbo per loro molte sorprese. Ecco cosa sappiamo della nuova tappa.

Pechino Express 2025, le anticipazioni della quinta tappa

La puntata di giovedì 3 aprile di Pechino Express non sarà di certo facile. In generale non ce ne sono mai in questo programma, ma fronteggiare 374 km da Sukhothai a Chiang Mai metterebbe in ginocchio chiunque. Pensare poi che una delle coppie dovrà farlo con al fianco un malus in carne e ossa, rappresentato da Elettra Lamborghini.

Sarà lei a sconvolgere gli equilibri. Considerando l’età, però, di certo non sarà un’aggiunta da trascinare. Occorre però comprendere quanto complesso diventi ottenere dei passaggi in tre (con l’aggiunta del cameraman).

L’assegnazione del malus passa attraverso una bandiera. Tutti i concorrenti proveranno a evitarla a ogni costo, ma non sarà affatto semplice. Oltre al malus fisico, inoltre, ci sarà anche una perdita di minuti considerevole.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Una ripresa di viaggio complessa dopo aver affrontato un’altra tappa non eliminatoria, che ha visto infine salvarsi Dolcenera e Gigi Campanile, ovvero i “Complici”. Si erano ritrovati faccia a faccia con Costantino della Gherardesca, che stringeva tra le mani la busta nera. La sorte è stata però loro favorevole, ancora una volta. È infatti la seconda eliminazione sfiorata e aggirata con un po’ di “lato B”.

Si tratta della seconda tappa in Thailandia, che vede i concorrenti muoversi a partire dai resti della prima capitale del Paese, Sukhothai. Zaini in spalla e, come al solito, appena 1 euro al giorno (in valuta locale) per poter sopravvivere.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Il Libro Rosso sarà posizionato nel villaggio di Lampang. Successivamente dovranno tutti recarsi nel minor tempo possibile a Chang Mai, nel nord del Paese. Determinanti per le sorti della sfida, come detto, Elettra Lamborghini e la sua bandiera leopardata.

Le coppie in gara

Tutto è andato per il meglio per i “Complici”. Dolcenera e Gigi Campanile, coppia anche nella vita, ha sfiorato l’addio ma per la seconda volta si sono ritrovati in una tappa non eliminatoria. I due si ritroveranno ancora fianco a fianco con le altre sei coppie rimaste:

Jury Chechi e Antonio Rossi – Medagliati;

Nathalie Guetta e Vito Bucci – Cineasti;

Giulio Berruti e Nicolò Maltese – Estetici;

Samanta e Debora Togni – Sorelle;

Jey e Checco Lillo – Magici;

Ivana Mrázová e Giaele De Donà – Atlantiche.

Quando e dove vedere Pechino Express 2025

Chiunque fosse interessato a seguire la nuova puntata di Pechino Express 2025 di giovedì 3 aprile, potrà farlo in due modi. Il primo è quello di collegarsi a Sky Uno attraverso il proprio decoder, previo abbonamento. In alternativa è possibile optare per lo streaming via Now. Bastano una app, un paio di click per avviare l’abbonamento e il gioco è fatto. La visione può passare da smartphone, tablet, computer e notebook. Tutte le puntate possono inoltre essere viste on demand, comodamente quando si ha tempo.