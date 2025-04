Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Enrico Lo Verso

Colpo di scena all’orizzonte per tutti i fedeli seguaci de Il Paradiso delle Signore: un nuovo ingresso sta per scuotere il cast storico, e a partire dalle prossime puntate in onda. Si tratterebbe nientemeno che di Enrico Lo Verso, e in un ruolo del tutto inedito, ma a sorprendere sono ancor di più le motivazioni dietro a questa gradita sorpresa.

Enrico Lo Verso entra a far parte de “Il Paradiso delle Signore”: ecco il perché e chi sarà

Nelle puntate in onda da venerdì 18 aprile a mercoledì 23 si vedrà Enrico Lo Verso prendere parte al cast della celebre soap pomeridiana di Rai1 Il Paradiso delle Signore: l’attore palermitano – recentemente impegnato sul grande schermo in un carismatico ruolo in Io e te dobbiamo parlare – impersonerà il maresciallo dell’esercito Carmelo Burgio, il quale giunge inaspettatamente a Milano per salutare il figlio poliziotto Mimmo (nella serie Vito Amato). Parliamo di un personaggio cucitogli addosso dagli autori del programma a seguito di una precisa e diretta richiesta.

La sorpresa, infatti, è doppia. Enrico Lo Verso ci avrebbe tenuto particolarmente a mantenere segreta la propria entrata in scena, e questo solo ed esclusivamente per stupire il suo stesso padre Giacomo, da sempre grandissimo appassionato de Il Paradiso delle Signore.

“Gli ho organizzato una sorpresa, ho chiesto al produttore Gianandrea Pecorelli di poter interpretare un piccolo ruolo, così gli autori hanno inventato per me il padre di Mimmo Burgio, uno dei protagonisti. Sul set del Paradiso delle Signore mi sono sentito a casa. Posso capire l’entusiasmo di papà: è un prodotto elegante e garbato che lo riporta all’Italia rassicurante del passato. Oggi sarò a Siracusa con lui e tutta la famiglia per godermi il suo stupore”, ha dichiarato l’attore.

Un gesto di cuore il suo, dunque, e preso con tutta la serietà del caso. Basti pensare che per riuscire nel suo tenero intento Lo Verso sarebbe persino arrivato a manomettere il computer del papà, cancellando l’alert che avrebbe potuto svelare il suo nome con facilità prima della messa in onda.

Per quanto riguarda il copione, invece, l’arrivo del signor Burgio a Milano sta già creando un notevole caos all’interno della fiction: tutti temono la sua reazione da rigoroso militare di fronte alla notizia della sospensione del figlio per insubordinazione. Come andrà a finire? Lo si scoprirà nel corso delle prossime tre puntate.

Enrico Lo Verso in “Io e te dobbiamo parlare”

È disponibile dal 4 aprile su Netflix – ma visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now – Io e te dobbiamo parlare, commedia campione di incassi nelle sale lo scorso dicembre, diretta e interpretata da Alessandro Siani affiancato da un cast eccezionale che prevede nomi del calibro di Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi e Enrico Lo Verso.

Antonio e Pieraldo sono due poliziotti maldestri che, oltre a spartire la volante, condividono intrecci personali complessi: Pieraldo è infatti l’attuale compagno di Matilde (Brenda Lodigiani), ex moglie di Antonio. La tranquilla routine dei due viene sconvolta quando si trovano coinvolti in un crimine inaspettato, che potrebbe rappresentare una svolta sia per la loro carriera che per la rispettiva vita privata.

Personaggio secondario ma significativo, che si intreccia nelle vicende principali a caratterizzare la trama, è proprio quello di Enrico Lo Verso: l’attore apporta una presenza intensa e carismatica al film, aumentando il livello di suspense e imprevedibilità della storia.