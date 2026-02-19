Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport: ecco chi prenderà il suo posto

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Paolo Petrecca

Il clima era diventato irrespirabile da giorni, forse da settimane, all’interno della redazione di Rai Sport. Ora è arrivata la svolta: Paolo Petrecca fa un passo indietro e si dimette da direttore. Una decisione che arriva nel pieno delle Olimpiadi invernali 2026 e che apre ufficialmente una nuova fase per la redazione sportiva del servizio pubblico. Il motivo di questa scelta è ormai di dominio pubblico e riguarda principalmente la brutta figura fatta proprio alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, da cui è scaturita la sfiducia da parte della redazione (per la terza volta). Petrecca lascerà l’incarico al termine dei Giochi Olimpici, ma si sa già chi prenderà il suo posto ad interim.

Paolo Petrecca, le dimissioni del direttore di Rai Sport

Le dimissioni di Paolo Petrecca da Rai Sport non arrivano all’improvviso, ma sono l’epilogo di un braccio di ferro interno che covava da tempo. A far esplodere il caso è stata la gestione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2026, seguita da milioni di spettatori. Una serata che avrebbe dovuto essere una vetrina internazionale per la Rai e che invece si è trasformata in un boomerang: tantissimi i commenti e le polemiche sorte subito dopo la diretta commentata da Petrecca.

Errori, imprecisioni, nomi sbagliati o dimenticati: la telecronaca ha scatenato critiche sui social e malumori tra i giornalisti della stessa testata sportiva. La decisione di modificare l’assetto previsto per il commento dell’evento ha alimentato ulteriormente le tensioni, fino a portare la redazione al ritiro delle firme dai servizi e la proclamazione di uno sciopero poi destinato a rientrare. Una protesta che ha del clamoroso ma che, infine, ha portato al risultato sperato.

“Le dimissioni di Petrecca da Rai Sport erano necessarie e arrivano comunque in ritardo. Petrecca è l’emblema di Telemeloni e del metodo con cui il Governo ha privilegiato logiche di appartenenza e vicinanza politica rispetto al merito e alla valorizzazione delle professionalità interne al servizio pubblico televisivo. Ora serve una vera discontinuità. Il servizio pubblico ha bisogno di trasparenza, competenza e indipendenza, non di operazioni di facciata”. Queste le parole di Stefano Graziano, capogruppo del Pd in Vigilanza Rai.

Marco Lollobrigida direttore ad interim

A guidare Rai Sport in questa fase delicata sarà Marco Lollobrigida, vicedirettore chiamato a garantire stabilità e continuità a un servizio che è uno dei fiori all’occhiello del servizio pubblico. Un incarico temporaneo, certo, ma strategico: l’obiettivo è rasserenare un ambiente “compromesso” e ricompattare una redazione sul piede di guerra.

Il suo nome rappresenta una soluzione interna, una scelta che punta a evitare ulteriori scossoni mentre l’attenzione resta altissima sugli eventi olimpici. La vera partita, però, si giocherà nelle prossime settimane, quando si dovrà decidere chi assumerà in modo definitivo la guida della testata sportiva.

Chi condurrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026

Dopo essere stato scalzato per uno spoiler su Mattarella, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina tornerà in pompa magna Arturo Bulbarelli, colui che avrebbe dovuto essere al microfono di Rai Sport anche per l’inaugurazione. Petrecca lo aveva tolto dall’incarico, assumendosi lui l’onere di condurre la cerimonia (con i risultati che abbiamo visto) ma ora che il direttore è diventato ex, si torna sul sicuro con un nome che è una certezza quando si parla di sport.