Paola Cortellesi torna con un nuovo film: quando uscirà e il titolo (provvisorio)

IPA Paola Cortellesi

Paola Cortellesi torna alla regia dopo il successo straordinario di C’è ancora domani. A tre anni dal film con cui ha conquistato pubblico e critica, consacrandola come una delle registe più amate del cinema italiano, ha avviato le riprese del secondo lavoro: un progetto ancora in gran parte top secret, ma che inevitabilmente suscita grandi aspettative e la curiosità di capire se riuscirà a bissare il risultato ottenuto nel 2023.

Titolo e data di uscita del nuovo film di Paola Cortellesi

La data di uscita è certa: il nuovo film di Paola Cortellesi dovrebbe arrivare al cinema a Natale 2027. Per quanto riguarda il titolo, invece, la produzione ha ancora dei dubbi e non è arrivata a una scelta definitiva. Per il momento, in maniera provvisoria, è stato diffuso Tutto quello che conta, ma le cose potrebbero ancora cambiare nei prossimi mesi. Intanto le riprese sono già iniziate a Roma e dovrebbero durare 11 settimane.

La trama del nuovo film

La sceneggiatura del nuovo film è firmata da Paola Cortellesi insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda: la stessa squadra autoriale di C’è ancora domani. Una formazione che, visto il precedente, dovrebbe essere una garanzia di qualità. Attenzione però a non farsi trarre in inganno: il lungometraggio che uscirà a Natale 2027 non sarà una prosecuzione ideale del successo del 2023. Il nuovo progetto è totalmente autonomo e, nelle intenzioni della regista, completamente diverso dal suo debutto.

Riguardo alla trama, Paola Cortellesi non si è sbottonata. Quali saranno i temi e la storia di Tutto quello che conta per il momento è ancora un mistero. Non ci sono dettagli, per ora, nemmeno su ambientazione, epoca o personaggi. Lo stesso vale anche per il cast, per il quale non è stato annunciato nessun nome. Voci di corridoio, mai confermate dalla produzione né dalla regista, vorrebbero Stefania Sandrelli tra gli attori principali. Ma se dietro questo rumor c’è del vero o se sia totalmente campato in aria si scoprirà più avanti.

Paola Cortellesi pronta a replicare il successo di C’è ancora domani?

Insomma, per questo nuovo film in arrivo le informazioni sono pochissime ma l’attesa è tanta, visto anche il successo raggiunto da C’è ancora domani. Paola Cortellesi aveva scelto di ambientare la storia nella Roma del secondo dopoguerra, per parlare di autodeterminazione femminile. La vicenda narrata era quella di Delia, moglie e madre che vive in un matrimonio segnato dalla violenza del marito Ivano. La sua quotidianità cambia quando riceve una lettera legata alle elezioni del 1946, le prime alle quali le donne italiane possono partecipare anche con il voto politico. La possibilità di scegliere diventa così parte della vicenda personale della protagonista e del suo percorso verso una maggiore autonomia, con un finale molto dibattuto.

Il risultato è stato un grande successo al botteghino: C’è ancora domani ha incassato 36,8 milioni di euro e raggiunto 5,4 milioni di spettatori, diventando il film più visto in Italia nel 2023. La pellicola è stata inoltre distribuita in oltre 120 Paesi, ampliando il successo ottenuto in Italia.

Anche i riconoscimenti non sono mancati, con 6 David di Donatello, tra cui quello per il miglior esordio alla regia, la migliore sceneggiatura originale e la migliore attrice protagonista la stessa Cortellesi. Con C’è ancora domani, l’asticella è stata piazzata in alto e la sfida ora è replicare il successo.