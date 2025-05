Fonte: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo, la gieffina ex stella di Non è la Rai, è nota per uno spirito solare e il grande e onnipresente sorriso. La sua vita, però, cela un dolore segreto, quello legato alla scomparsa del fratello Manuel, uscito di casa per non farvi più ritorno ormai due anni fa. Una ferita ancora aperta, che la showgirl è tornata a raccontare ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

A La Volta Buona, il dolore di Pamela Petrarolo

Protagonisti della puntata di giovedì 1° maggio de La Volta Buona, sono stati coloro che, un tempo famosi, hanno in seguito cambiato vita, allontanandosi dalle luci della ribalta. Tra di loro, anche Pamela Petrarolo, arrivata al successo negli Anni ’90 con la partecipazione a Non è la Rai e poi scomparsa dai radar del mondo dello spettacolo per lungo tempo. Pamela è tornata alla ribalta con la partecipazione a diversi reality, l’ultima volta al Grande Fratello 2025. Già nella casa, la showgirl aveva raccontato la straziante storia del fratello Manuel, di cui è tornata a parlare con Caterina Balivo.

“Nella nostra famiglia è successa una cosa devastante, – ha raccontato Pamela – improvvisamente mio fratello non è più tornato a casa, non sappiamo nulla di lui”. Un punto interrogativo che non riesce a trovare risposte e che è diventato ancora più difficile da gestire una volta uscita dalla casa del Gf. Petrarolo ha infatti confidato che, a seguito della sua partecipazione al noto reality, sono state numerose le false segnalazioni giunte a casa dei suoi genitori, riaccedendo speranze che ben presto si sono rivelate fasulle.

La storia del fratello Manuel, scomparso da anni

Manuel, quest’anno, compie 36 anni, è uno dei tre fratelli della famiglia Petrarolo, una famiglia come tante, con le proprie difficoltà ma legata da un affetto profondo. Manuel abitava con i genitori, “faceva un lavoro normale”. Non aveva avuto mai grandi problemi, seppur, spiega Pamela “negli ultimi tempi era un po’ diverso”. Fino a quando, un pomeriggio qualsiasi è uscito di casa senza più tornare, senza mai più contattare la famiglia. La sorella, però, continua a mandargli messaggi, a scrivergli sui social, sperando in una sua risposta.

A far più male, spiega commossa Pamela Petrarolo è il non riuscire a capire perché. “Le abbiamo pensato tutte, che sia entrato in qualche setta o che abbia un orientamento sessuale diverso e se ne vergogni, che sia depresso…” ha spiegato la gieffina, che non riesce a darsi una spiegazione. “Non sappiamo se voglia essere trovato” afferma con grande dolore. Pamela, così come la mamma Cinzia, continuano ad andare avanti, a cercare Manuel e, nel frattempo a provare a concentrarsi sul bello, sulla gioia dei figli e dei nipotini, ma non è facile.

“Questa situazione è devastante, – è il commento di Petrarolo – non riusciamo più a goderci nulla in questa vita, c’è un grande dolore che copre tutto, anche le cose belle. La vita ti dà e ti toglie”. E, per adesso, il bilancio sembra in negativo: “Non viviamo più. Non sappiamo se è vivo, se è morto. Un dolore talmente grande che cancella tutte le gioie della nostra vita”.