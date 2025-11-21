Ornella Vanoni è morta, addio alla cantante delle grandi emozioni

IPA Ornella Vanoni

Una vita spesa per la musica, una voce dal timbro indimenticabile, un personaggio iconico. Ornella Vanoni è morta a 91 anni nella sua casa a Milano. Aveva partecipato a 8 edizioni del Festival di Sanremo. “Non ho paura della morte”, diceva, “Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me. Non voglio fare come mia zia, che ha vissuto fino a 107 anni: un tormento. Aveva la mente lucida e il corpo infermo”. Un malore e poi l’arresto cardiaco e l’addio per sempre. Senza fine, Ornella, tu sei un attimo senza fine, vorremmo cantarle come lei cantava a noi, dopo che tanto ci ha fatto sognare nella sua vita dedicata all’arte e alla musica. Impossibile dimenticare la sua voce e quel timbro caldo ed eterno.

Ornella Vanoni è morta a 91 anni

Nessuno come lei è stato in grado di mettere in voce le emozioni. Tristezze, gelosie, nostalgie… Ornella Vanoni ha saputo arrivare ai cuori di tutti con la forza di mille lance, anche con la sua voce calda e avvolgente e il suo timbro inconfondibile. L’artista è morta a 91 anni nella sua casa, a Milano, poco prima delle 23. Un malore e poi un arresto cardiocircolatorio, queste le cause della morte a quanto si apprende. I soccorritori del 118 sono arrivati quando la cantante si era già spenta.

La carriera lunga 70 anni

Una voce inconfondibile che ci ha fatto compagnia per 70 anni. Sette decenni di interpretazioni eccezionali e di parole in grado di arrivare dritte al centro delle emozioni di chi la ascoltava. La carriera di Ornella Vanoni è stata un regalo al mondo della musica italiana. Per la sua qualità e per la sua lunghezza. Il suo esordio risale alla metà degli anni Cinquanta e, nel corso della carriera, ha dato vita a più di un centinaio di lavori tra album, raccolte ed EP, raggiungendo vendite stimate in oltre 55 milioni di copie.

Ma la vita di Ornella è stata, soprattutto, sorprendente.

La vita privata di Ornella Vanoni

