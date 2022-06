“Non è l’Arena”, malore in diretta per Massimo Giletti

Durante la puntata di domenica 5 giugno, il conduttore Massimo Giletti ha fatto preoccupare per il suo malore avvenuto in diretta da Mosca, mentre era in collegamento con lo studio di Roma in cui erano presenti vari ospiti, tra cui la giornalista Myrta Merlino, la quale ha prontamente preso il suo posto per alcuni minuti riuscendo a gestire una di quelle situazioni di imprevisto che sicuramente non sono piacevoli.

Massimo Giletti, il malore in diretta a “Non è l’Arena”

Dopo una lunga intervista in diretta da Mosca con Maria Zakharova, portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov, e a seguito anche di un altrettanto lungo dibattito con Alessandro Sallusti, il conduttore di Non è l’Arena ha iniziato a dare alcuni cenni di cedimento. Ad accorgersene subito è stata Myrta Merlino che, preoccupata, ha chiesto di aiutare Giletti impegnato in Russia: “Che succede? Massimo! Aiutate Massimo“, ha così esordito spaventata la giornalista, prima di ricevere informazioni da terze persone in studio e tranquillizzare lei stessa il pubblico a casa.

“Allora, stiamo cercando di capire. Massimo, l’avete visto, ha avuto un mancamento. Siamo tutti umani: il viaggio a Mosca, una serata complicata. Può succedere. Naturalmente ci sono delle persone con lui che ci daranno notizie a breve e spero che si ricolleghi presto con noi”, ha spiegato la conduttrice del programma L’aria che tira, prima di prendere il controllo dello studio cercando di andare avanti con professionalità e senza perdere troppo tempo.

Sono bastati alcuni minuti per riprendersi, ed ecco che Massimo Giletti è comparso nuovamente sullo schermo in collegamento da Mosca, ma questa volta da una stanza al chiuso da cui ha voluto rassicurare i presenti in studio e tutto il pubblico a casa che nel frattempo aveva commentato quanto accaduto anche attraverso i social. “È stata una mancanza di zuccheri, il freddo. Ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare”, ha così giustificato Giletti il suo malore che ha fatto preoccupare all’improvviso tutti.

Le parole di Myrta Merlino, su quanto la serata fosse stata complicata, erano sicuramente vere, e potrebbe aver influito sullo stress e in generale sullo stato di salute del conduttore che per fortuna, alla fine, è tornato sullo schermo per tranquillizzare il pubblico.

Massimo Giletti, una serata di tensioni a Non è l’Arena

La preoccupazione per lo stato di salute di Massimo Giletti durante la diretta di Non è l’Arena è stata tanta, ma per lui la serata era stata effettivamente stressante per vari motivi.

Arrivato a Mosca per poter raccontare l’altro lato della guerra, e per questo già molto criticato sui social, il conduttore ha dovuto sostenere prima l’intervista con la portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov, Maria Zakharova, e successivamente un confronto con Alessandro Sallusti, il quale ha abbandonato lo studio dopo aver spiegato i motivi per i quali fosse deluso da Massimo Giletti: “Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso. Invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere”, così si è scagliato contro Giletti, prima di concludere.

“Io di fare la foglia di fico non ci sto, mi alzo, rinuncio al compenso pattuito, ma a questa sceneggiata io non voglio più partecipare”, e così ha abbandonato lo studio, creando un clima di tensione che sicuramente non avrà contribuito al benessere di Massimo Giletti.