“Mare Fuori”, clima assurdo sul set: i fan bloccano le riprese

Fonte: IPA Il regista di Mare Fuori 4 avvisa i fan: le loro grida disturbano le riprese

Ciò che i fan attendevano con ansia è finalmente avvenuto: sono iniziate le riprese di Mare Fuori 4. C’è grande attesa per le nuove puntate della fiction Rai, che ha ottenuto un successo clamoroso. La terza stagione è stata senza dubbio la più vista, ma soprattutto quella che ha trasformato il prodotto in un titolo di punta a livello nazionale.

L’inserimento nella trama principale di una storia d’amore in pieno stile Romeo e Giulietta ha dato i suoi frutti. Shakespeare non si batte, verrebbe da dire. Sta però accadendo qualcosa di incredibile, con l’amore dei fan che mette a repentaglio la realizzazione della quarta stagione. Per quanto incredibile possa sembrare, è proprio di questo che ha parlato il regista Ivan Silvestrini in un confronto libero e sereno con i suoi follower su Instagram, come spesso accade.

Mare Fuori 4: i fan rovinano le scene

Se è vero che la principale forza di Mare Fuori siano i suoi fan, questi potrebbero al tempo stesso rappresentarne il principale limite. Il troppo amore soffoca e, allo stesso tempo, le grida a squarciagola rovinano i ciak.

Ad oggi il programma di riprese è stato rispettato ma non è una cosa che il regista Ivan Silvestrini si sente di garantire sul lungo periodo: “Il rischio è di non riuscire a finire, il che ci spingerà a tagliare delle scene”.

Ogni giorno al confine del set si assiepano centinaia di persone, soprattutto giovanissimi, nella speranza di riuscire a intravedere alcuni dei propri beniamini, magari ottenendo un selfie con loro. Il regista si è però rivolto a loro con il cuore in mano, spiegando l’impatto negativo che le loro grida hanno sul lavoro che stanno tentando di svolgere.

“Certe performance sono irripetibili ed è un peccato essere costretti a doppiarle per problemi di suono. È davvero frustrante, per me e soprattutto per gli attori”.

Il livello della passione dei fan è così alto da spingere alcuni a cimentarsi in delle missioni in pieno stile cinematografico. Considerando come questa parte delle riprese di Mare Fuori 4 si stia svolgendo presso la marina, alcuni hanno tentato l’assalto al set via mare, ha confermato il regista. Hanno usato un canotto per avvistare gli attori e ottenere qualche spoiler, senza però avere successo grazie ai necessari controlli nell’area.

Attori sotto stress: accordo con i fan

Ivan Silvestrini ha provato a rendere chiaro via Instagram il proprio conflitto interiore. Non ha alcuna intenzione di criticare i fan che decidono di sostare ogni giorno all’esterno del set. Trova commovente che ci sia gente che apprezza così tanto il loro lavoro da sottoporsi a tutto questo, rischiando spesso un’insolazione.

Sorge però la necessità di trovare un accordo tra le parti e queste risposte social rappresentano proprio un ponte di comunicazione. La speranza è che i fan sappiano autogestirsi, garantendo così la miglior riuscita possibile della fiction Rai: “Capisco quanto amino i loro beniamini, al punto da gridare senza alcun controllo. Sarebbe però un piacere se ciò avvenisse solo alla fine delle riprese”.

L’ostacolo da superare non è soltanto legato al sonoro, complicato già da aerei, ambulanze e battelli. C’è infatti una questione di rispetto nei confronti degli attori: “Diventa un problema quando qualche attore va al bagno. Viene avvistato e il boato rovina il suono di una scena e disturba la concentrazione di chi sta recitando. Gli attori possono fermarsi per delle foto se hanno voglia, ma non li si può obbligare. Alcune giornate sono più massacranti di altre”.

Il percorso per la fine delle riprese pare ancora molto lungo, con quattro scene al giorno, in media, e dieci giorni per terminare un singolo episodio. Silvestrini sente il peso di offrire qualcosa di eccezionale, soprattutto dopo il finale della terza stagione, ma senza un accordo con i fan più accaniti, però, il rischio è che il risultato conclusivo lasci un po’ l’amaro in bocca.