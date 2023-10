Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

Lorella Cuccarini è ormai un enorme punto di riferimento per Amici di Maria De Filippi. La Prof. è una delle più amate: spigliata, sempre dalla parte dei ragazzi, con un sorriso meraviglioso di incoraggiamento a vestire le labbra. Tuttavia, si è molto discusso del suo rifiuto in Rai: quali sono i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione? Dietro la scelta c’è proprio Maria De Filippi, con cui la Cuccarini condivide un legame speciale.

Lorella Cuccarini, svelati i motivi del rifiuto alla Rai

Non capita tutti i giorni di rifiutare un’offerta della Rai. C’è chi – come Giancarlo Magalli – farebbe carte false per ricevere una proposta. Ma anche chi può “permettersi” di prendere una scelta. E la libertà lavorativa è qualcosa di magnifico. Così, Lorella Cuccarini, nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha spiegato perché è rimasta a Mediaset, più precisamente nel programma di Maria De Filippi, Amici.

“Sono ad un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche in cui tutto è perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di 4 ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione”.

La proposta della Rai

In realtà, mesi fa, è stata Lorella Cuccarini stessa ad ammettere di avere ricevuto una proposta della Rai in un’intervista a TvBlog. “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai1”. La volontà era quella di sostituire Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno: alla fine, il posto è andato a Caterina Balivo con La Volta Buona, programma che ha faticato non poco per appassionare gli spettatori. Come accade spesso, del resto: i cambiamenti non sempre sono accettati subito.

In ogni caso, la Cuccarini ha aggiunto: “Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”. Uno spiraglio di rivederla in Rai, dunque, c’è. Ma senza forzature.

Il legame con Maria De Filippi

Molti i motivi, dunque, del suo rifiuto alla Rai: Amici è una famiglia, una carriera alle stelle, un periodo lavorativo soddisfacente. Ma anche il suo legame con Maria De Filippi, che si fonda su una stima reciproca, un rapporto di fiducia ormai consolidato. Nel 2021, in una lettera aperta alla conduttrice, la Cuccarini ha detto: “Un anno fa, ero stanca e sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu e mi hai dato fiducia”. A maggio del 2023, ha rinnovato la sua stima nei confronti della De Filippi: “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e saperla vicina”.