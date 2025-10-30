La Volta Buona pagelle 30 ottobre: Arianna David e l’intervento andato storto (5), Ivan Cattaneo spara a 0 su tutte (9)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Arianna David

Come ogni pomeriggio infrasettimanale, Caterina Balivo intrattiene gli spettatori di Rai 1 con il talk show La Volta Buona. Il tema della chirurgia plastica, e dei suoi rischi, ha aperto la puntata di giovedì 30 ottobre. Donne comuni, vittime di cattivi consigli e mala sanità, hanno raccontato le loro esperienze assieme a volti dello spettacolo. Nadia Rinaldi ha rivissuto il momento di quando, a seguito di un intervento al seno, ha quasi rischiato di morire. Così come l’ex miss Arianna David, anche lei alle prese con un’operazione andata male. Nel ruolo di opinioniste complementari, la naif Clizia Incorvaia e la saggia Corinne Cléry. A portare un po’ di pepe, infine, uno scatenato Ivan Cattaneo.

Nadia Rinaldi temette di morire. Voto: 8

“Il mio fu un esordio sovversivo, che spazzò le paure di chi credeva con certe misure credeva di non potersi esibire”: così Nadia Rinaldi racconta del suo esordio televisivo, al fianco del grande maestro Gigi Proietti. La showgirl, a La Volta Buona, ha parlato di quel che è successo quando, dopo aver perso molto peso, dovette ricorrere alla chirurgia estetica ricostruttiva. L’intervento, però, ebbe delle conseguenze inaspettate e Nadia rischiò di perdere la vita.

È con un sorriso e l’ironia del senno di poi che Rinaldi racconta di quei momenti, delle corse in ospedale, della necrosi e dell’anno trascorso senza seno, dopo la rimozione delle protesi, rigettate dal corpo. Il racconto della donna di spettacolo è crudo, difficile da ascoltare, eppure è utile. Serve a tutte coloro che si approcciano con eccessiva leggerezza alla chirurgia plastica che, è sempre bene ricordarlo, seppur può essere effettuata senza un vero motivo medico, è pur sempre medicina, con tanto di anestesia, bisturi e lunghi tempi di recupero.

Arianna David: “Non rifarei mai più nessun intervento”. Voto: 5

“Tornassi indietro non rifarei più alcun intervento”: è chiaro il messaggio di Arianna David. Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia, David si trovò quasi costretta a ingrandire il seno, “per via del seno troppo piccolo, venivo scartata per i lavori in pubblicità”. I problemi con le protesi iniziarono per Arianna dopo la gravidanza, durante il periodo dell’allattamento, effetto collaterale comune a molte donne.

Per l’ex Miss, quella al seno è una disavventura che sembra non avere fine. Dopo ben 6 interventi già effettuati, pare che dovrà sottoporsi a una settima operazione, perché la protesi non si è ancora stabilizzata. “Non mi sento donna”: confida, raccontando l’intenzione di rimuovere le protesi e tornare al proprio seno naturale. Capiamo la paura e apprezziamo la sincerità, ma i toni scelti da David sono decisamente troppo allarmistici e agitati per un programma di intrattenimento in day-time.

Caterina Balivo senza filtri. Voto: 9

In questa puntata dai toni splatter, con tanto di foto post-intervento e racconti che sembrano usciti da un film horror, la conduttrice Caterina Balivo si spoglia di qualsiasi impalcatura. Caterina si appassiona e si commuove di fronte alle tragiche storie delle sue ospiti, si scaglia senza peli sulla lingua contro i medici irresponsabili e non perde l’occasione di ammonire chi sembra restio a farsi curare.

“Non prendere la cosa sotto gamba, fatti curare al più presto” è il consiglio ad Arianna David. Infine, visibilmente impressionata, Balivo chiede persino alla regia di oscurare le immagini più impressionanti. Premiamo la schiettezza, e chi se ne importa del sangue freddo.

Corinne Cléry contro Evelina Sgarbi. Voto: 4

“Lo trovo veramente triste”: così Corinne Cléry commenta la scelta di Evelina Sgarbi di agire contro la giudice che ha rinnegato la sua richiesta di un tutore per il padre Vittorio. L’attrice di origini francesi commenta la spinosa vicenda deresponsabilizzando Sabrina Colle, attuale compagna del critico d’arte: “Se padre e figlia non si vedono è una questione tra loro due”. Cléry parla di rabbia inespressa da parte della ragazza, biasimando le sue scelte legali. Commenti che suonano stonati, ancor di più se pronunciati contro una ragazzina di 25 anni da parte di una madre che ha più volte incontrato il proprio figlio dentro un tribunale. Le tocca un 4.

Clizia Incorvaia sui giudici di Ballando: “Patetici”. Voto: 7

“Sono state dette cose scandalose che non fanno ridere, non fanno spettacolo, sono solo un’offesa contro la donna”: non ha mezzi termini Clizia Incorvaia nel parlare dei severissimi giudici di Ballando con le stelle. L’influencer interviene in difesa di Marcella Bella, tra i concorrenti più bistrattati di questa edizione. Incorvaia parla di un vero e proprio “accanimento” che definisce “patetico”. Cattivella? Quando ci vuole ci vuole, e noi ne premiamo la lingua affilata ma giusta. E decisamente inaspettata in Clizia, sempre a modo, timidina e silenziosa. Premiamo il caratterino che sa tirar fuori al momento giusto.

Ivan Cattaneo, le stoccate alle dive. Voto: 9

L’istrionico Ivan Cattaneo arriva a La Volta Buona per presentare il suo nuovo lavoro e, nell’occasione, ripercorrere la lunga carriera e i complessi rapporti con le più grandi dive della musica italiana. “Quelle diventate famose negli Anni ’60 ancora giovanissime, cresciute così, senza contatto con la realtà” le racconta. E si spiace che Patty Pravo abbia rifiutato le sue proposte per Sanremo e che Anna Oxa si lamenta che lui la nomini sempre. Insomma, gentile Cattaneo non lo è, ma è proprio per questo che ci piace. Ne dice di ogni su chiunque, ma senza mai aver il bisogno di mentire. È di certo il nostro preferito in questa puntata.

Ci piace il look da showman anche alle tre del pomeriggio: pantaloni e blazer ricoperti di piume, camicia in pizzo trasparente, smoky eyes. Cattaneo è la più diva di tutte e per questo gli è consentito lanciare frecciatine alle colleghe. Seppur scherza che ormai, lui, non litiga più. Quello dietro le quinte con la grande Loredana Bertè, promette, è stato il suo ultimo battibecco. “Sono più vecchio di Papa Leone XIV, ormai devo stare tranquillo, col cuore e con lo spirito”: di fronte a un’uscita del genere come potremmo non concedergli almeno un 9. Se il 10 non arriva è perché l’esibizione canora non è stata al livello di quella chiacchiereccia.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!