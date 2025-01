Elisa Isoardi a La Volta Buona: “Figli? Per il momento no”

Fonte: IPA Elisa Isoardi

Cinque canzoni per ripercorrere alcuni momenti importanti della sua vita. Così Elisa Isoardi è stata accolta da Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona, un’occasione per parlare della sua carriera ma anche del privato. Attualmente in onda con Linea Verde, la conduttrice piemontese si è soffermata su alcuni temi per lei importanti e, incalzata dalla padrona di casa, ha toccato anche un tasto “dolente”: i figli. Argomento che, per sua stessa ammissione, al momento non è tra le priorità.

Elisa Isoardi e la maternità

Nella top 5 di Elisa Isoardi è stata inserita una canzone legata a un ricordo di infanzia. La prima cosa bella le veniva sempre cantata dalla mamma Irma quando era soltanto una bambina, ma dietro questa dolcezza si nasconde la realtà di rapporto che l’ha segnata profondamente.

“Tutto molto dolce, tutto bellissimo. La dolce Irma, che tanto dolce non è stata – ha raccontato alla Balivo -. Ne ho buscate da piccola! Mia mamma è una donna fortissima e da lei ho imparato valori come la forza e l’indipendenza. Ci ha cresciuti da soli a me e a mio fratello. Lei si è separata quando avevo 3 anni, quindi io sono cresciuta con lei, col suo esempio. Non potevo diventare diversa da lei”. Forza e determinazione non le mancano grazie alla madre, ma anche un altro importante esempio: quello di due genitori che hanno scelto consapevolmente di interrompere il loro matrimonio, continuando a rispettarsi e senza mai parlar male l’una dell’altro. “Questa è l’intelligenza che dovrebbero avere i genitori, non strumentalizzare un fatto o i figli per un bene proprio”, ha detto la Isoardi.

Da un esempio di donna forte è cresciuta una donna con altrettanta forza, ma anche con le idee chiare a proposito di un tema di cui spesso si sofferma a parlare: la maternità. “Io ancora sono abbastanza egoista – ha spiegato -. Credo che fare un figlio sia un passo verso l’altruismo. Figli per il momento no, probabilmente perché non ho ancora trovato la persona giusta”.

La “terapia” a Ballando con le Stelle

Fino a qualche anno fa sembrava che la persona giusta fosse arrivata per Elisa Isoardi ma quell’amore è finito dopo tre anni di relazione. Parliamo, ovviamente, di Matteo Salvini.

“La fine di una storia è sempre un fallimento“, ha ribadito la conduttrice, spiegando che tutto il periodo successivo è stato profondamente difficile per lei anche per altre ragioni. Nell’anno del Covid ha perso il suo lavoro: “La Prova del Cuoco è stata chiusa quindi io in quell’anno non mi sentivo molto bene, perché ho amato tantissimo quel programma”. La chiamata di Milly Carlucci è stata provvidenziale: “Ballando con le Stelle mi ha dato l’opportunità di rinascere. Quando mi ha chiamato Milly ci ho anche pensato, perché alla fine ti metti in gioco sul serio. Il personaggio è radiografato a Ballando, tu racconti tutto. È stato una terapia“.

Una terapia che le ha fatto benissimo, insieme al sostegno delle persone care e in primis delle sue migliori amiche (Cristina, Daniela ed Elena). Oggi Elisa Isoardi conduce con grande successo Linea Verde, in onda ogni sabato mattina su Rai 1.