La Casa di Carta, nel 2023 lo spin-off su Berlino

Siamo ormai tutti in attesa di poter vedere il finale della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta. La nostalgia, per i fan più affezionati della serie tv targata Netflix, si fa già sentire in maniera forte. C’è, però, una bella notizia: la serie non si conclude del tutto. Per una fine, infatti, c’è sempre un nuovo inizio. E, in questo caso, si tratta di uno spin-off su uno dei personaggi più amati: Berlino.

La Casa di Carta 5, in arrivo il gran finale

Manca ormai veramente pochissimo al gran finale di La Casa di Carta. Dopo cinque stagioni, che sono riuscite ad attirare l’attenzione di telespettatori di tutto il mondo con tensione, colpi di scena e grandi emozioni, il 3 dicembre arriveranno su Netflix anche gli ultimi cinque episodi.

E con l’attesa, cresce anche l’aspettativa sull’ultima parte della fortunata serie tv targata Netflix. I protagonisti non hanno dubbi, gli ultimi episodi lasceranno a bocca aperta e, soprattutto, con le lacrime agli occhi tutti i fan. Ma per loro arriva anche una bella notizia, annunciata durante una conferenza stampa – evento globale.

La Casa di Carta 5, ci sarà uno spin-off su Berlino

La Casa di Carta non finisce qui. Finita una storia, infatti, ce ne sono di nuove che stanno per iniziare. Il protagonista sarà Berlino, l’amato, divertente e controverso personaggio interpretato da Pedro Alonso. Ad annunciarlo, durante la conferenza stampa, proprio l’attore che, emozionato, ha ringraziato il pubblico per tutto l’affetto.

Come sto? Nell’ultimo anno abbiamo vissuto momenti incredibili con la gente del tutto il mondo. […] Sono profondamente grado sono grado per tanto affetto. Questo è un momento memorabile è il finale di un ciclo e il principio di un altro

Insomma, quella che doveva essere la fine, si è invece rivelato l’inizio di una nuova avventura. Ma quando andrà in onda? Stando a quanto dichiarato dal protagonista, per poter vedere lo spin-off de La Casa di Carta su Berlino ci sarà da aspettare ancora un po’: andrà infatti in onda non prima del 2023 su Netflix.

Insomma, per scoprire cosa succederà a Berlino dopo la fine de La Casa di Carta non ci resta che armarci di pazienza e attendere, con la certezza che ne varrà sicuramente la pena.