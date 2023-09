“Berlino”, nuove immagini e data d’uscita dello spin-off de “La casa di carta”

Fonte: Ufficio Stampa Berlino, serie TV spin-off de La casa di carta

Netflix ha finalmente diramato informazioni in merito a una delle serie TV più attese della piattaforma streaming. Parliamo di Berlino, spin-off de La casa di carta, tra i successi più imponenti degli ultimi anni.

L’impatto sul pubblico di tutto il mondo è stato devastante, stagione dopo stagione. La sua conclusione ha lasciato il pubblico vogliono di saperne di più ed è stato accontentato. Ecco, dunque, un salto nel passato per raccontare la storia di uno dei personaggi più amati, Berlino appunto, il cui nome è Andrés de Fonollosa. A interpretarlo è Pedro Alonso, al centro del trailer diffuso sui social della piattaforma.

Berlino: trama e cast

Riviviamo gli anni d’oro di Berlino, che si cimenta in un’avventura potenzialmente devastante per amore e denaro. Al tempo non aveva ancora idea d’essere malato ed era ben lontano dalla zecca spagnola. Ignorava del tutto cosa avrebbe significato per lui quel posto un giorno. In questa serie spin-off lo vediamo preparare una delle sue più straordinarie rapine, della quale è assoluto protagonista. Il piano è quello di far sparire gioielli per un valore di ben 44 milioni di euro. Il tutto grazie a una sorta di trucco magico. Per farlo, però, dovrà tornare sui suoi passi e contattare una delle tre bande con le quali ha già rubato in passato.

A completare il cast della serie creata da Alex Pina ed Esther Martinez Lobato, oltre alla banda che tra poco presenteremo nel dettaglio, ci saranno Samantha Siqueiros, Julian Paschal, Masi Rodriguez e Rachel Lascar. Riprenderanno poi il loro ruolo, rispettivamente di Raquel Murillo (Lisbona) e Alicia Sierra le attrici Itziar Ituno e Najwa Nimri.

Abbiamo già citato il protagonista, Berlino, ovvero Pedro Alonso. Ecco però chi altri arricchisce il cast dello spin-off Netflix. Sguardo alla banda:

Michelle Jenner: Keila, ingegnere informatica esperto in web security;

Keila, ingegnere informatica esperto in web security; Tristan Ulloa: Damian, vecchio amico di Berlino e suo “grillo parlante”;

Damian, vecchio amico di Berlino e suo “grillo parlante”; Begona Vargas: Cameron, donna molto forte che ama divertirsi;

Cameron, donna molto forte che ama divertirsi; Julio Pena: Roi, lo “scudiero” di Berlino;

Roi, lo “scudiero” di Berlino; Joel Sanchez: Bruce, per tutti il “senza cervello” del gruppo.

Berlino: data d’uscita

Netflix ha mantenuto la parola data ai propri iscritti. Aveva garantito l’uscita di Berlino entro la fine del 2023 e così sarà. Il trailer lanciato online, subito in grado di collezionare migliaia di visualizzazioni, svela la data d’uscita che, diciamo, non è propriamente dietro l’angolo.

La piattaforma streaming è stata di parola ma forse un po’ troppo letterale, considerando come Berlino uscirà a un passo dal 2024, precisamente il prossimo 29 dicembre. Un regalo di fine anno, in pratica, per allietare le vacanze e colmare tutti quei pomeriggi trascorsi spesso a poltrire. Un totale di otto episodi per la serie spin-off, creata da Alex Pina, che è, per i poco informati, il padre de La casa di carta. Non è dato sapere, al momento, se l’intera stagione sarà disponibile il 29 dicembre o se ci sarà un rilascio distillato nel corso delle settimane. Tutto lascia pensare, però, alla possibilità di una scorpacciata di fine anno, con tutto disponibile fin da subito, dando il via alle maratone di binge watching.