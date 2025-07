Isola dei Famosi 2025, problemi di salute anche per Jasmin Salvati: “Non sono stata bene”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Veronica Gentili

L’Isola dei Famosi 2025 non ha portato fortuna ai suoi concorrenti e dopo la fine del reality sono stati diversi i naufraghi che hanno avuto problemi di salute. L’ultima in ordine di tempo è Jasmin Salvati, ex concorrente di Italia Shore e protagonista del programma ambientato in Honduras. La giovane ha confessato di essere stata male al suo ritorno in Italia per via della reazione del suo corpo alla privazione di cibo.

Jasmin Salvati, i problemi di salute dopo l’Isola dei Famosi 2025

In particolare Jasmin Salvati ha svelato di aver avuto dei problemi legati al consumo di cibo, una volta arrivata in Italia. In Honduras, come è noto, i naufraghi sono sottoposti a grandi privazioni, per questo è naturale che, una volta tornati a casa, siano portati a mangiare di più. Si tratta però di un errore, compiuto anche da Jasmin Salvati che, terminata l’avventura dell’Isola dei Famosi 2025, non è stata bene.

“I primi giorni che sono tornata quasi ho chiamato la guardia medica, non sono stata benissimo con lo stomaco – ha confessato in un’intervista rilascia a Casa Lollo -. Tutti dicono di non esagerare con il cibo, ma io non ho seguito questo consiglio, mi devo ancora abituare”.

Jasmin Salvati ha poi parlato della sua avventura in Honduras e delle difficoltà riscontrate. “Non mi sono fatta spaventare, anche se la cosa che mi ha fatto soffrire di più è stato il bagno – ha confessato -. Andare in venti in un bidone o lavare i vestiti con l’acqua di mare, non lavarsi i capelli per un mese o tutto il corpo. Ci devi stare con la testa per poterlo fare, non lo possono fare tutti”.

La concorrente ha lasciato il reality condotto da Veronica Gentili durante la semifinale. “È stata una mia scelta uscire in semifinale perché avevo il sogno di vedere lo studio. Ho scelto un po’ di perdere la prova, volevo godermi anche lo studio”, ha detto.

Gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 ricoverati in ospedale

Jasmin non è stata l’unica concorrente a stare male dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2025. Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sentito male. Il politico ha spiegato di aver avvertito un malessere generale e forti crampi che sarebbero legati all’eccessiva perdita di peso e allo stress causato dalla permanenza in Honduras.

Loredana Cannata invece è finita in ospedale per alcuni controlli dopo l’incidente avvenuto durante la prova ricompensa. La presentatrice infatti stava affrontando la prova di apnea quando è rimasta intrappolata con i capelli in una griglia, restando per troppo tempo sott’acqua. Ricoverata in Cardiologia, la conduttrice è stata dimessa solo di recente, anche se dovrà sottoporsi ancora ad alcuni esami.

“Ricomincio a vivere un po’, anche se ho paura di dovermene andare di nuovo, come è successo l’altra volta dopo tre ore a casa. Adesso mangio, sto con i gatti e mi riprendo un po’. Dovrò fare altri esami, ma li potrò fare andando e tornando a casa”, ha raccontato su Instagram, condividendo con i followers questa disavventura.