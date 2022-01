Isola dei Famosi 2022, cosa cambia nella nuova edizione

Isola 2022, chi potrebbero essere i nuovi naufraghi: le trattative

Cari fan dell’Isola dei Famosi, tenetevi forte: manca poco all’inizio di uno degli show di Canale 5 più amati in assoluto. La nuova edizione ripartirà in primavera, perfettamente a ridosso della fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, per mesi, ha imperversato diventando un amico quotidiano, un sottofondo alle nostre giornate. La conduzione dell’Isola non vi stupirà: per la seconda volta sarà in carica Ilary Blasi, piena d’energia e pronta a conquistare tutti come sempre… ma le novità sono tante: Tv Blog ha snocciolato nuove interessanti anticipazioni sulla trasmissione – i cui preparativi sono ancora in corso.

L’appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi 2022

Anche quest’anno l’appuntamento con le dirette dell’Isola dei Famosi sarà doppio: una puntata il lunedì e un’altra il giovedì – forse, se non avvengono cambiamenti improvvisi al palinsesto per ora stabilito. Una scelta che stupisce: pare che l’anno scorso la doppia puntata abbia penalizzato gli ascolti TV, ma la produzione ha sicuramente un asso nella manica per ribaltare la situazione – esattamente come successo al Grande Fratello Vip di quest’anno: il chiacchieratissimo triangolo amoroso tra Alex Soleil e Delia ha talmente conquistato i curiosi che le doppie puntate riescono a perfino a battere lo share delle più amate fiction Rai. Che l’Isola di Ilary Blasi abbia pensato di riproporre un bisticcio amoroso tra più contendenti? Chissà…

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022

Il pensiero corre subito al cast dell’Isola dei Famosi: a sorpresa è cambiato il criterio di scelta dei naufraghi. Non più singoli, ma solo ed esclusivamente coppie (non solo composte da partner, ma anche da familiari e amici) pronte a sfidarsi – ed ecco che si configura all’orizzonte una maggior possibilità di drama che ci incollerà tutti gli schermi. Le prime tre coppie ufficiali, secondo le indiscrezioni fino ad ora diffuse, sarebbero:

Floriana Secondi e Guendalina Tavassi

Ilona Staller e il figlio Ludwing Maximilian Koons

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro sono già state in Honduras, la prima nel 2012 e la seconda nel lontano 2004, facendosi molto amare dal pubblico. Tra i possibili coinvolti, pare che Loredana Lecciso e la figlia Jasmine (vista a The Voice Senior lo scorso anno con il papà Albano) siano tutt’ora in trattativa. Insomma, possiamo aspettarci coppie super frizzantine pronte a dare il meglio di sé. I litigi tra prime donne? Probabilmente all’ordine del giorno!

L’inviato e gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2022

Le novità non risparmiano l’inviato sull’Isola e gli opinionisti chiamati in studio. Potrebbe essere il modello veneziano Alvise Rigo – recentemente apprezzato a Ballando con le Stelle – a sostituire il bel Massimiliano Rosolino durante i collegamenti diretti con i naufraghi dall’Honduras e alla guida dei day time del programma. L’ex nuotatore sembra infatti non aver convinto del tutto, ma non è l’unico a non aver conquistato completamente il pubblico: anche Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini cederanno la poltrona a nuovi commentatori. Sempre secondo le indiscrezioni, i sostituti potrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ben ferrati sulle dinamiche del format: il primo ne ha condotto alcune edizioni Rai, la seconda è stata sia concorrente che opinionista nelle edizioni passate.

Non resta che attendere nuove rivelazioni sulle coppie di naufraghi pronti a partire per una faticosa avventura.