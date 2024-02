Io prima di te: 5 curiosità sul romantico film con Emilia Clarke e Sam Claflin

Fonte: IPA "Io prima di te": cinque curiosità sul film

Nel periodo di San Valentino guardare e riguardare film romantici è sicuramente un must. Storie d’amore struggenti, passionali, piene di sentimenti, dubbi e qualche piccola crisi sono da sempre uno dei passatempi più amati per passare in compagnia di amiche o fidanzato uno dei momenti più romantici dell’anno. Su questa onda, un film imperdibile è sicuramente Io prima di te: la storia di un giovane e facoltoso ragazzo rimasto paralizzato dopo un grave incidente che incontra Louisa, una ragazza che gli cambierà la vita dopo aver accettato un lavoro come sua assistente. Scopriamo 5 curiosità su questo iconico e dolcissimo film che potremo vedere martedì 13 febbraio 2024 in prima serata su TV 8.

Il cast stellare di “Io prima di te”

Il cast che partecipa al film non è nuovo al piccolo e grande schermo: tre degli attori principali, infatti, hanno recitato nella celebre e amata serie tv Game of Thrones: Emilia Clarke, che nel film ha interpretato Louisa, era Daenerys Targaryen, Charles Dance (Steven Traynor) era Tywin Lannister e Samantha Spiro, la madre di Louisa, ha interpretato in un episodio Melessa Tarly, la madre di Sam. Indimenticabile, poi, l’interpretazione di Sam Claflin nella saga di Hunger Games.

Il ruolo della protagonista è stato affidato a Emilia Clarke dopo un casting lunghissimo: l’attrice è stata scelta tra più di 300 aspiranti, nonostante la paura che il personaggio di Daenerys de Il trono di spade potesse mettere in ombra quello di Louisa.

La trama, tratta da un libro, è una storia vera

Io prima di te è un film tratto dall’omonimo libro di successo scritto dall’autrice Jojo Moyes nel 2012. La pellicola, uscita nel 2016, riprende la storia eliminando però alcuni dettagli che invece si trovano nel libro. Esistono più personaggi e molte più dinamiche, che però non sono state trattate sul grande schermo.

Un altro fatto importante è che la storia non è totalmente frutto della fantasia della scrittrice: l’idea è infatti nata grazie ad alcune esperienze personali dell’autrice e dalla storia di un giovane sportivo diventato tetraplegico dopo un incidente.

La difficoltà nel girare la scena della “corsa” in sedia a rotelle

La scena in cui Louisa e Will corrono via dal matrimonio a bordo della sedia a rotelle del protagonista non è stata semplice da girare. Pare fosse proprio Emilia Clarke a manovrare i comandi: al primo tentativo della scena, l’attrice ha perso il controllo del mezzo rischiando di fare del male al collega e al cameraman che stava riprendendo la scena.

La scena tagliata

All’interno del film manca una scena di grande importanza per la vita di Lou: il momento in cui Will le fa fare un giro intorno al castello. Originariamente la sceneggiatura prevedeva che venisse inserita una scena in cui Lou colta da un improvviso attacco di panico per via di un abuso di gruppo subito molti anni prima. Una scena che, dopo molti ciack, non ha visto la luce perché Thea Sharrock, la regista, non ne è mai stata totalmente convinta.

L’iconico guardaroba di Emilia Clarke

Nel libro come nel film, il tratto distintivo della protagonista è sicuramente il suo coloratissimo e stravagante guardaroba. Per avvicinare Emilia Clarke allo stile della Lou del libro, a designer del set Jill Taylor ha creato una serie di outfit ispirandosi a realtà diverse: dai mercatini dell’usato passando ai negozi solidali fino alle bancarelle dei mercatini londinesi. Fa eccezione l’abito rosso fuoco del concerto con Will: unico vestito costoso della protagonista.