Sondaggi Grande Fratello, chi rischia stasera 23 dicembre

Fonte: IPA Javier Martinez al Grande Fratello

Il Grande Fratello non si ferma nemmeno sotto le Feste, regalando al suo pubblico una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, la Casa più spiata d’Italia sarà protagonista della 19ª puntata stagionale, in onda come sempre su Canale5. Alfonso Signorini ci guida in una diretta che promette scintille, con il televoto aperto e ben sette concorrenti in nomination. Ma chi sarà il più votato per l’agognata immunità? Facciamo un punto sulla situazione, tra tensioni, flirt e sondaggi che preannunciano sorprese.

Cosa dicono i sondaggi del Grande Fratello del 23 dicembre

Nella scorsa puntata abbiamo detto addio a Stefano Tediosi, eliminato dopo una settimana di alti e bassi. La sua uscita ha lasciato spazio a nuovi ingressi: Maxime Mbanda, che pare promettere bene, e i ritorni di due volti amati, Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Nonostante i nuovi arrivi abbiano portato una ventata d’aria fresca, nella Casa le dinamiche sono tutt’altro che distese. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a essere al centro dell’attenzione, con l’ex velina presa di mira anche da Loredana Lecciso, che difende sua sorella Amanda ancora all’interno del gioco. Nel frattempo, il flirt tra Javier Martinez e la nuova arrivata Chiara Cainelli si sta scaldando, anche se l’argentino sembra sempre più interessato pure a Helena Prestes, che invece – all’inizio – era innamorata di Lorenzo Spolverato.

La modella brasiliana è inoltre una delle protagoniste della settimana. Forte della sua vittoria al televoto precedente, si conferma una delle preferite del pubblico con un ampio margine nei sondaggi più recenti. Con il 36% delle preferenze, Helena Prestes domina le proiezioni, seguita a ruota da Javier, che raccoglie il 34%. Questo duello tiene i telespettatori con il fiato sospeso: entrambi sembrano destinati a ottenere l’immunità, ma – come sappiamo – le dinamiche possono cambiare rapidamente. Il televoto resta infatti aperto fino a stasera, lasciando spazio a colpi di scena dell’ultimo minuto.

Purtroppo, non tutti i concorrenti possono contare sullo stesso sostegno. Tommaso Franchi, con il suo 9%, si trova in una posizione di evidente difficoltà, seguito da Spolverato all’8%. Lorenzo, una volta considerato una possibile sorpresa positiva, si è trovato a scontrarsi con l’opinione pubblica, probabilmente a causa delle sue discussioni accese con altri concorrenti e per la storia d’amore turbolenta vissuta con Shaila Gatta. Ancor più in basso nella classifica dei sondaggi troviamo Bernardo Cherubini, fermo al 6%, e un pari merito al 4% tra Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori.

Le strategie dei nominati del 23 dicembre

Le strategie di nomination sono state particolarmente accese questa settimana. Helena, per esempio, è finita al centro delle discussioni dopo essere stata nominata da un nutrito gruppo di concorrenti, tra cui Chiara, le Monsè e altre storiche nemiche come Mariavittoria e Jessica. Anche Emanuele ha raccolto diverse nomination, confermando come le dinamiche interne alla Casa stiano diventando sempre più polarizzanti. Ogni gesto, parola o decisione sembra avere un peso maggiore man mano che ci si avvicina al cuore della competizione.

Il televoto è il vero protagonista. Il pubblico ha il potere di ribaltare le sorti dei concorrenti, dando una nuova spinta a chi è in difficoltà o consolidando il dominio di chi è già avanti. I risultati dei sondaggi sono comunque un’indicazione, ma è chiaro che il verdetto finale potrebbe riservare sorprese. La lotta per le due immunità in palio non è mai stata così serrata, e i riflettori sono puntati sui telespettatori, pronti a decretare i loro preferiti.