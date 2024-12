Fonte: IPA Le Non è la Rai al Grande Fratello

Dopo l’ennesimo cambio di programmazione, il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, tenta di risollevarsi da una crisi di ascolti che sta segnando profondamente questa 18ª edizione. La decisione di spostare il reality al lunedì, abbandonando il doppio appuntamento settimanale e la concorrenza del sabato sera con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, punta a riconquistare il pubblico. La 16ª puntata stagionale, in onda lunedì 2 dicembre 2024 su Canale5, è un’occasione decisiva per invertire la rotta.

In questa puntata, il televoto sarà ancora una volta al centro della serata, con quattro concorrenti in nomination: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglio e Stefano Tediosi. Il pubblico non dovrà decidere chi eliminare, ma votare il proprio concorrente preferito. In palio c’è l’immunità per la prossima settimana, un vantaggio fondamentale per proseguire il percorso all’interno della Casa.

Grande Fratello, i nominati del 2 dicembre

La Casa del Grande Fratello è un microcosmo in fermento. La vittoria al televoto precedente di Helena Prestes, che le ha garantito l’immunità e la possibilità di salvare Lorenzo Spolverato, ha suscitato tensioni crescenti. Lorenzo, dopo aver violato le regole del tugurio, ha portato a un taglio del budget settimanale, provocando ulteriori malumori tra i coinquilini.

Helena si trova al centro delle polemiche, attaccata prima da Ilaria Galassi – la cui reazione esagerata potrebbe costarle una squalifica – e poi da Shaila Gatta, consolidando il suo ruolo di figura controversa della stagione. Queste dinamiche non sono l’unico focus: i rapporti di alleanza e antagonismo stanno influenzando fortemente le nomination.

Le votazioni hanno visto un gioco strategico da parte di diversi concorrenti. Federica Petagna, per esempio, è finita in nomination per mano di Amanda Lecciso e di Luca, mentre Javier Martinez ha ricevuto le votazioni di Jessica, Shaila e della stessa Federica, a dimostrazione di tensioni irrisolte all’interno del gruppo. Stefano Tediosi, invece, ha attirato i voti di Yulia e Mariavittoria, che hanno fatto fronte comune contro di lui insieme ad Alfonso.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo i dati preliminari raccolti da ForumFree, il televoto sembra avere un chiaro vincitore: Javier Martinez. Il pallavolista argentino, già benvoluto dal pubblico per il suo carisma e la capacità di mantenere un equilibrio nelle tensioni della Casa, sta raccogliendo il 61% delle preferenze.

Segue a grande distanza Luca Giglio, con il 22% dei voti, che gode del sostegno di una fetta del pubblico attratta dalla sua sincerità e dalla sua presenza più discreta. Decisamente più indietro nelle preferenze troviamo Stefano Tediosi, fermo al 12%, e Federica Petagna, che chiude la classifica con un deludente 5%.

Inoltre, le tensioni tra i concorrenti, già alte, potrebbero ulteriormente intensificarsi. Gli attriti tra Helena e alcuni coinquilini, così come i malumori legati al budget ridotto, potrebbero portare a nuovi scontri e ribaltamenti di alleanze. La possibile squalifica di Ilaria Galassi, ancora in sospeso, aggiunge ulteriore suspense alla serata.

Questa puntata sarà decisiva non solo per le sorti dei concorrenti, ma anche per il futuro del programma. La scelta di tornare al lunedì rappresenta un tentativo di rilancio: Alfonso Signorini e il team del Grande Fratello puntano tutto su un mix di tensioni emotive, dinamiche imprevedibili e il sempre coinvolgente meccanismo del televoto. Il reality show torna in onda il 2 dicembre dalle 21,35.