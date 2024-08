Giacomo, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini protagonista in tv con Bellama’

Primo ruolo di rilievo in televisione per Giacomo Bettarini, secondogenito di Stefano Bettarini e Simona Ventura: il debutto è previsto per settembre

Fonte: Getty Images Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati sposati dal 1998 al 2008 e hanno avuto due figli: Niccolò e Giacomo

Piccoli figli d’arte crescono. Si prepara al suo debutto televisivo Giacomo Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il ragazzo, secondogenito dell’ex coppia, è stato arruolato da Pierluigi Diaco come opinionista fisso della nuova edizione di Bellama’, in onda su Rai2 a partire dal prossimo lunedì 9 settembre. Per Bettarini junior, che ha alle spalle alcune esperienze teatrali, si tratta indubbiamente di un’occasione molto importante. Un’occasione per scrollarsi di dosso certe etichette e certi pregiudizi e farsi conoscere e apprezzare per quello che si è.

A Bellama’ c’è Giacomo, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

A Bellama’ di Pierluigi Diaco Giacomo Bettarini andrà ad arricchire il gruppo della Generazione Z, uno degli elementi chiave del format, contrapposto a quello dei Boomer. Nel corso dell’ultima puntata di Aspettando Bellama’, il ragazzo ha chiarito di volere prendere le distanze dalle ingombranti carriere dei suoi genitori: “Partecipo al programma in primis per mettermi in gioco, in secondo anche per crearmi un nome, a mia immagine, che si allontana da tutto quello che è stata la carriera di mia madre, la carriera di mio padre. Di cercare l’indipendenza lavorativa”, ha ribadito.

Allo stesso tempo Giacomo, detto Jack, ha dichiarato di essere pronto a far fronte ai confronti con i quali dovrà necessariamente misurarsi visto che è figlio di due volti noti quali Simona Ventura e Stefano Bettarini: “Mi rendo anche conto che siamo un Paese che, purtroppo, colpevolizza anche per la minima cosa. A lungo andare penso che tutta la valanga di critiche che mi possono arrivare non mi farà né caldo, né freddo. Purtroppo quando ti tieni dentro un ammasso di emozioni represse, queste, prima o poi, come tante piccole microparticelle rischiano di esplodere e diffondersi per chilometri e chilometri quadrati”.

Chi è Giacomo Bettarini

Classe 2000, da qualche anno Giacomo Bettarini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno è quello di affermarsi come attore. In una vecchia intervista ha ammesso di essere testardo ed impulsivo. Quella su Rai2 sarà la sua prima esperienza professionale per il piccolo schermo. Un debutto che arriva sulla stessa rete che vede la madre Simona Ventura condurre Citofonare Rai2 insieme all’amica e collega Paola Perego.

Legato ad entrambi i genitori ha così parlato a proposito della separazione tra Simona Ventura e Stefano Bettarini: “Onestamente non penso di poter giudicare i motivi del perché i miei genitori si siano separati, semplicemente perché ero troppo piccolo per ricordalo, però anche se la coppia finisce, non si finisce mai di essere genitori, e vedere che dopo tanti anni di battibecchi e frecciatine, si sono finalmente riuniti, entrambi col sorriso e senza rancore, è stata la gioia più grande che potesse capitarmi”.

Oltre alla recitazione, Giacomo Bettarini è anche un grande appassionato di boxe. Assomiglia molto al padre, ma in lui c’è anche qualcosa di Super Simo: “È la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere. Si è sempre fidata di me, anche quando io stesso non mi fidavo delle mie capacità. Tutto quello che sto facendo adesso è solo ed esclusivamente grazie a lei”, ha assicurato Jack in passato.