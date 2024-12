Francesca Barra, scontro in studio con Roberto Poletti: “clamoroso fuorionda” di Striscia la Notizia

Fonte: IPA Francesca Barra

L’atmosfera natalizia, con il suo carico di luci e buoni propositi, non basta sempre a evitare screzi e incomprensioni, soprattutto in un contesto lavorativo intenso. Lo sanno bene Francesca Barra e Roberto Poletti, conduttori di 4 di sera, protagonisti di un acceso battibecco poco prima di andare in onda.

A svelare quanto accaduto è stato Striscia la Notizia, che mostrato un video fuorionda con un clima tutt’altro che sereno dietro le quinte del programma.

Francesca Barra e Roberto Poletti, lo screzio prima della diretta

Quando si lavora a stretto contatto, capita di incappare in momenti di tensione. Nel caso di Francesca Barra e Roberto Poletti, però, il confronto è stato decisamente animato e ha avuto luogo proprio nei minuti che precedevano l’inizio della trasmissione.

Secondo quanto emerso, la discussione è nata da un fraintendimento: mentre i due conduttori erano alla scrivania per prepararsi alla diretta, la Barra ha commentato un fotomontaggio raffigurante Giorgia Meloni accanto a Mussolini. Poletti, nel frattempo, le ha posto una domanda sulla scaletta, ma la situazione è degenerata rapidamente.

Il video di Striscia la Notizia mostra uno scambio di battute sempre più polemico, culminato con Poletti che, visibilmente infastidito, ha lasciato la postazione davanti alla collega sorpresa e turbata. Nonostante la Barra abbia tentato di chiarire il fraintendimento, spiegando che la sua battuta era riferita al fotomontaggio e non alla scaletta, il collega non ha voluto sentire ragioni, mantenendo un atteggiamento distante anche al suo rientro in studio fino alla diretta vera e propria.

Lo sfogo di Francesca Barra dietro le quinte

Se in onda i due conduttori sono riusciti a mantenere un’apparente professionalità, il dietro le quinte racconta tutt’altra storia. Nel servizio di Striscia la Notizia, Francesca Barra appare visibilmente provata e non nasconde il suo disappunto per l’atteggiamento del collega.

“Non puoi reagire così prima di una diretta, altrimenti io non entro in studio. Non è possibile creare questo clima e ignorare i colleghi che ci stanno facendo delle domande,” ha dichiarato con fermezza la conduttrice, riferendosi al comportamento di Roberto Poletti.

La Barra ha poi proseguito, rivelando che episodi simili si erano già verificati in passato: “Non è corretto. Lo dico dopo sei mesi: è bruttissimo. Proprio il boicottaggio! Mi sono fatta trattare a pesci in faccia senza mai reagire, ma non si inizia una diretta così. Sono sempre stata gentile, anche quando non era giusto esserlo.”

Questa vicenda lascia intravedere una tensione latente che potrebbe compromettere il rapporto tra i due conduttori, rendendo difficile il lavoro di squadra. Da un lato, emerge la professionalità di entrambi nell’evitare che le dinamiche personali influenzino la diretta. Dall’altro, il confronto acceso e le recriminazioni della Barra suggeriscono che il loro litigio non è un fatto sporadico e potrebbe riaccendersi se non affrontato in modo costruttivo.

Sebbene gli screzi tra colleghi non siano rari, soprattutto in ambienti lavorativi come quello televisivo, c’è da chiedersi se i due riusciranno a mettere da parte le incomprensioni o se queste lasceranno un segno indelebile. Non resta che aspettare e vedere se il Natale porterà con sé anche una riconciliazione professionale tra i due.