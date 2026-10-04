Filippo Bisciglia confessa i tradimenti a Verissimo: “Quando Pamela mi ha lasciato non uscivo più di casa”

Filippo Bisciglia confessa per la prima volta i tradimenti a Pamela Camassa e racconta la crisi, il perdono e la difficile solitudine dopo l’addio

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IPA Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Per la prima volta Filippo Bisciglia ha ammesso i tradimenti durante la lunga relazione con Pamela Camassa. La confessione è arrivata nello studio di Verissimo, dove il conduttore di Temptation Island ha ripercorso senza nascondersi la storia d’amore durata 17 anni e terminata dopo un lungo periodo di crisi. Ospite di Silvia Toffanin, il 49enne ha riconosciuto di aver commesso degli errori e di essere stato perdonato dall’ex compagna. Poi ha raccontato la solitudine dopo l’addio e la voglia, oggi, di tornare ad amare.

L’intervista di Filippo Bisciglia a Verissimo

Nel ripercorrere a Verissimo la relazione con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia ha affrontato per la prima volta anche uno degli aspetti più delicati del loro rapporto. Senza entrare nei dettagli, il conduttore ha fatto sapere di non essere sempre stato irreprensibile durante i tanti anni trascorsi insieme.

“Qualche cavolata l’ho fatta, ma l’ho confessata. Lei mi ha perdonato”, ha dichiarato. Parole con cui l’ex gieffino ha fatto riferimento ai tradimenti e agli errori commessi durante la relazione, sottolineando però di aver sempre scelto di parlarne con Pamela.

Non sarebbero stati comunque questi episodi a determinare la separazione. La fine del rapporto, secondo il racconto di Bisciglia, sarebbe maturata lentamente. Dopo 17 anni insieme, i due si erano trasformati quasi in una famiglia più che in una coppia. “Eravamo diventati fratello e sorella, due amici”, ha spiegato.

L’affetto non era scomparso, ma qualcosa nel rapporto si era ormai spento: “La storia si trascinava da un po’. L’amore c’era, ma mancava forse l’attrazione“. Una situazione della quale entrambi erano consapevoli e sulla quale avevano già avuto modo di confrontarsi.

A prendere la decisione definitiva è stata Pamela Camassa. “Dopo 17 anni, uno dei due doveva fare questo passo”, ha raccontato Bisciglia. L’ex compagna gli avrebbe detto una frase che oggi Filippo guarda con occhi diversi: “Un giorno mi ringrazierai per questo passo”. E, a distanza di tempo, ha ribadito che aveva ragione.

Il vero trauma non è stato accettare la separazione, quanto imparare a vivere senza Pamela dopo quasi due decenni insieme. “È stato difficile ritrovarmi da solo”, ha confessato. La quotidianità della coppia era diventata così radicata che persino le decisioni più banali passavano attraverso il confronto con lei: “Io non uscivo di casa senza chiederle se le scarpe e i pantaloni andassero bene”.

Dopo la rottura è arrivato un periodo complicato. Bisciglia si è chiuso in casa, trascorrendo molto tempo sul divano e senza avere voglia di uscire. Oggi, però, guarda Pamela con affetto e senza rancore. Sa che ha una nuova persona accanto e si dice felice nel vederla serena: “Le vorrò sempre bene. Pamela è speciale, come potrei parlare male di lei?”.

Per Bisciglia quella relazione resta qualcosa che nessuna separazione può cancellare: “Rimane un pezzo di vita dentro, un pezzo di Filippo”.

Il nuovo amore di Filippo Bisciglia

Superato il momento più difficile, il conduttore di Temptation Island ha scoperto di poter provare nuovamente emozioni che pensava appartenessero al passato. A farglielo capire è stata una persona arrivata nella sua vita dopo Pamela.

“Grazie a un essere speciale ho capito che posso avere ancora delle farfalle nello stomaco, provare ancora dei sentimenti”, ha confidato sempre a Verissimo. Una storia che però non si sarebbe trasformata in un nuovo rapporto stabile: Bisciglia ha infatti precisato di non essere attualmente fidanzato.

“C’è una persona? C’era, speriamo ne arrivi un’altra. Io sono pronto ora”, ha chiarito, lasciando aperta la porta a un nuovo amore. E persino il desiderio di diventare padre, accantonato negli ultimi tempi, potrebbe tornare a farsi spazio nella sua vita. “Prima sì, ora boh… Bisogna vedere se l’altra persona vorrà”.