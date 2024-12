Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Federica Uliano è il nome che ha conquistato il cuore degli italiani durante la finale de La Corrida 2024. Classe 2000, la giovane cantante di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ha trionfato grazie a un’interpretazione straordinaria di Hallelujah di Jeff Buckley, esibendosi con una passione e una delicatezza che hanno lasciato il pubblico e la giuria senza parole. La sua storia, il suo talento e il suo messaggio hanno toccato corde profonde, rendendola una protagonista indimenticabile di questa edizione del programma.

Federica Uliano, chi è la vincitrice de La Corrida 2024

Federica Uliano non è solo la vincitrice di un talent show, ma un simbolo di resilienza e amore. La sua performance non è stata semplicemente un’esibizione tecnica, ma un vero omaggio alla madre prematuramente scomparsa.

Con il nome d’arte Bessye, Federica ha dichiarato: “Questa vittoria la volevo dedicare alla mia mamma perché ho sempre pensato che la mia voce fosse stata un dono che mi ha dato lei. Anche lei aveva lo stesso sogno di cantante, ma il destino con lei è stato crudele”.

Parole che hanno commosso anche il conduttore Amadeus, visibilmente emozionato durante la consegna della coppa della vittoria. Federica ha aggiunto: “Mi piace pensare che un po’ di lei viva anche dentro di me, e realizzando questo sogno è come se lo realizzasse anche lei”.

Oltre alla dedica personale, il suo discorso ha lanciato un messaggio potente: “In una società in cui vincono ed emergono le personalità forti, stasera una persona che si è sempre sentita ultima come me è arrivata prima”.

Un percorso tra talento e umiltà

La finale di La Corrida 2024, andata in onda nel giorno di Natale, ha visto Federica spiccare tra sei finalisti, grazie alla sua interpretazione coinvolgente e carica di emozione. Già dalla prima puntata, aveva stupito il pubblico con una versione intensa di Nothing Compares 2 U di Sinéad O’Connor.

Nella serata conclusiva, Federica ha superato due talentuosi concorrenti arrivati in finale con lei: Federico Leonardi, che ha incantato il pubblico con Don’t Stop Me Now dei Queen eseguita con un otamatone, e Ombretta Mantovan, che ha portato sul palco una performance divertente e originale cantando Acqua e Sale di Mina e Celentano.

Nonostante il suo lavoro in una catena di fast food, Federica non ha mai abbandonato il sogno di vivere di musica. Il suo percorso rappresenta una storia di passione, talento e determinazione che ha ispirato il pubblico a casa e sui social.

La Corrida 2024: un mix di emozioni

Non solo Federica, ma l’intero show è stato un crescendo di emozioni. Il pubblico ha premiato la cantante, ma anche i momenti di leggerezza e comicità tipici del programma non sono mancati. Il Campanaccio d’Oro è stato assegnato ex aequo a due concorrenti che hanno saputo divertire il pubblico con performance sopra le righe.

Saverino Saterale, alias “Murato-Rino”, ha conquistato il pubblico con la sua esilarante “Carpentiere-Dance”, mentre Giuseppe Spinetti ha regalato momenti di pura comicità con le sue interpretazioni di cowboy in scene di risse da saloon.

Sui social, l’hashtag #LaCorrida2024 ha dominato le tendenze, con migliaia di utenti che hanno celebrato la vittoria di Federica. Commenti come “Una voce così merita un palco, non solo un fast food” e “Federica ci ha commossi tutti, una vittoria di cuore” hanno reso omaggio alla sua autenticità.