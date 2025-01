Fonte: IPA Edwige Fenech

Tra gli ospiti di Domenica In della puntata del 5 gennaio 2025 c’è stata la grandissima icona Edwige Fenech: da tempo ormai ha lasciato Roma (e anche la Francia) alla volta del Portogallo, insieme alla mamma e alla gatta, come ha raccontato lei stessa in studio. Oggi è a un punto della sua carriera in cui le piace scegliere i ruoli da interpretare, quelli che le trasmettono benessere, un ruolo che mette in moto l’anima. Ma il 26 luglio, una data per lei indimenticabile, ha perso la sua amata mamma, che si era trasferita con lei in Portogallo.

Edwige Fenech, la morte dell’amata mamma Yvonne

L’addio a un genitore è uno dei momenti più difficili per noi figli, un periodo che scandisce in modo netto un “prima” e un “dopo”. A Domenica In, in studio da Mara Venier, Edwige Fenech ha parlato dell’addio alla sua amatissima mamma, che viveva con lei. “È andata via il 26 luglio, ma è sempre presente; stavamo sempre insieme, è morta tra le mie braccia”. Mamma Yvonne era originaria di Acate, in provincia di Ragusa, di cui poi Edwige è stata celebrata come cittadina onoraria.

La nuova vita in Portogallo e la vicinanza del figlio Edwin

Girare la pagina, ricominciare, iniziare un nuovo capitolo della propria vita: è questo che ha fatto Edwige Fenech dopo essersi trasferita in Portogallo, “portando con me mamma, di 20 anni più grande, e la gatta”. Anche Mara Venier ha sottolineato l’incredibile forza di prendere una decisione simile, ricominciare in un’altra città dove si parla anche un’altra lingua. “Non conoscevo nessuno, avevo 68 anni, non ero una bambina”.

Voltando pagina, passo dopo passo, è arrivata a un punto della sua vita in cui le piace scegliere in base a ciò che le trasmette un ruolo. “Cerco benessere e voglia di fare l’attrice; quindi un personaggio che ti anima, hai bisogno di dar vita a questo personaggio”. Nella sua vita, in cui non sono mancati dolori – ma si dice ugualmente fortunata per tutto ciò che ha avuto la possibilità di fare e perché con lei la vita è stata molto generosa – è stata enormemente legata al suo unico figlio Edwin. “Adesso vive anche lui in Portogallo, è stata una scelta sua e di sua moglie di raggiungere me a Lisbona, è stato il regalo più bello che mi potessero fare”.

Perché non ha avuto un altro figlio

Parlando dei rapporti della sua vita, della vicinanza con il figlio Edwin, che è stato un “ragazzo e uomo felice”, la Fenech ha spiegato il motivo per cui non ha avuto altri figli: “Sono diventata mamma a 22 anni. Se ho mai pensato di avere un altro figlio? Sicuramente la voglia c’è stata ma, per ragioni forse egoistiche, non volevo far soffrire Edwin cresciuto senza un padre. In un certo senso avere un fratello con un papà poteva essere qualcosa di difficile; ho pensato che forse era meglio evitare di avere un altro figlio e di dedicarmi a lui”, ha risposto con sincerità alla conduttrice, con quella determinazione per cui abbiamo imparato ad amarla. E che l’ha fatta diventare mito e icona.