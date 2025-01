Donatella Rettore, nuovo album dopo 14 anni: “Tony Effe come Renato Zero”

Fonte: IPA Donatella Rettore

Donatella Rettore torna con un nuovo album dopo 14 anni. La cantante di Lamette, che non sente il bisogno di sfornare pezzi e nuovi dischi con la volontà di seguire un mercato musicale in continua evoluzione e movimento, torna sulle scene con Antidiva putiferio, un progetto denso di tracce e collaborazioni con artisti e artiste giovani che, nell’ultimo periodo, stanno regalando soddisfazioni al mondo della musica italiana.

Uno stimolo a conoscere nuove sfaccettature della musica, mantenendo un animo ribelle che l’ha sempre contraddistinta e che la porta a voler conoscere tutto e non giudicare dalle apparenze, anche se si parla di tematiche e artisti divisivi come Tony Effe.

Donatella Rettore: il nuovo album, Sanremo e Tony Effe

Non vuole sentirsi costretta, Donatella Rettore. Caposaldo di una libertà ribelle che ha fatto scuola e che la rende un’icona anche per le nuove generazioni, la cantante non si piega davanti alle dinamiche di un mercato che impone quantità e velocità.

Ed è così che a ben 14 anni dal suo ultimo disco arriva Antidiva putiferio, un nuovo album che racconta autenticità e sperimentazioni in una miscela di musicalità vecchie e nuove accanto a giovani talenti del panorama.

Libertà, amore e ironia senza freni: temi che raccontano un modo di essere che Rettore continua a sfoggiare con eleganza e passione, proprio come le sue ultime performance al Festival di Sanremo accanto a Ditonellapiaga prima e poi ospite dei La Sad.

Un palco tanto amato, su cui però quest’anno pare non voglia salire, come ha raccontato lei stessa in un’intervista: “Non credo ci sarò, già lo scorso anno il Festival aveva preso la solita piega, con le signore in gioielli pelliccia. Io amo le manifestazioni fatte per la musica. Quella settimana ho in mente di andare a Londra a sentire un po’ di concerti, al Festival non vengono più gli stranieri di una volta”.

Antidiva proprio come recita il titolo del suo album, Rettore non ama omologarsi. Che sia per i troppi fronzoli, o forse per le dinamiche che spesso si discostano dalla musica e che accendono discussioni e polemiche, Donatella sente di non volerci entrare. Ne è un esempio quella legata alla presenza di Tony Effe tra i Big in gara: “Non mi sono soffermata sui testi, me lo devo studiare di più, ma a mio marito Claudio piace. E in Sesso e samba non mi pareva parlasse male delle donne. Comunque sono storie vecchie, dai, anche quando è uscito il Triangolo di Renato Zero è venuto fuori un casino” ha spiegato.

“Antidiva putiferio”, collaborazioni del nuovo album

Sanremo a parte, Donatella è comunque concentrata e fiera del suo lavoro con Antidiva Putiferio. L’album, disponibile da venerdì 10 gennaio, si compone di 12 tracce con ritmi dance, elettronici e disco.

Grande fiore all’occhiello dell’album le numerose collaborazioni, che Rettore considera “la luce di questo disco”: oltre a Tancredi e La Sad, la cantante ha scelto di coinvolgere anche BigMama, Marta Tenaglia e Ditonellapiaga: “C’è tantissima complicità, molto più che con le mie coetanee. Forse sono nata troppo presto. Delle volte sono loro a proteggermi” ha raccontato la cantante.

Ecco la lista completa delle tracce: