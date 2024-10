Fonte: IPA Mara Venier

Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 14, torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica In, celebre talk show condotto da Mara Venier. La puntata promette di essere ricca di contenuti e ospiti di grande rilievo, come da tradizione, spaziando dalla musica alla televisione. Come di consueto, il programma è fatto di momenti di intrattenimento, riflessione e interviste esclusive capaci di catturare l’attenzione del pubblico.

Domenica In, le anticipazioni del 6 ottobre

L’apertura della puntata condotta da Mara Venier è dedicata all’atteso talk su Ballando con le Stelle, il popolarissimo talent show di Rai1 che vede celebrità mettersi alla prova sulla pista da ballo insieme a maestri di danza professionisti. A commentare la puntata e a discutere delle performance dei concorrenti in gara, è previsto un parterre di ospiti direttamente dal programma.

Sono presenti in studio alcuni dei protagonisti di questa edizione: Luca Barbareschi, attore e regista di grande esperienza, Francesco Paolantoni, comico e attore molto amato dal pubblico, e Anna Lou Castoldi, deejay e figlia di Asia Argento e Morgan. Ciascuno di loro è accompagnato dal rispettivo maestro di ballo: Luca Barbareschi è affiancato da Alessandra Tripoli, veterana del programma; Francesco Paolantoni è accompagnato da Anastasia Kuzmina, ballerina talentuosa che ha già guidato molte celebrità; mentre Anna Lou Castoldi è accompagnata da Nikita Perotti, un altro volto noto tra i professionisti della danza.

A dare voce ai loro commenti e alle opinioni sulle esibizioni ci saranno alcuni dei giudici e opinionisti più seguiti di Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto, stilista e giudice storico del programma, sempre pronto a dare il suo giudizio tagliente; Rossella Erra, che da tempo riveste il ruolo di “voce del popolo”; Alba Parietti; Alessandra Mussolini, protagonista della scorsa edizione di Ballando con le Stelle3; e Pino Strabioli, volto noto della cultura e della televisione italiana.

Gli altr3i ospiti

La puntata prosegue poi con un’intervista esclusiva a Ezio Greggio, uno dei volti più noti della televisione italiana. Da decenni al timone di Striscia la Notizia, Greggio ha conquistato il pubblico con il suo umorismo e la sua ironia. Durante l’intervista, il conduttore piemontese ripercorre i momenti più importanti della sua carriera, che lo ha visto protagonista sia in Italia che all’estero, aprendosi anche sulla sua vita privata con uno sguardo più personale su di sé.

Non manca lo spazio dedicato alla musica. In studio arriva la celebre cantante Nikka Costa, nota a livello internazionale per la sua voce potente e le sue interpretazioni carismatiche. Durante la sua partecipazione a Domenica In, Nikka Costa ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, ricordando i successi che l’hanno resa una delle voci più apprezzate della musica soul e pop. Tra i brani che interpreterà, c’è anche il suo grande successo mondiale On My Own, che l’ha consacrata al grande pubblico. Inoltre, la cantante presenta il suo nuovo singolo, It’s Just Love, una canzone che segna il suo ritorno sulle scene musicali con uno stile rinnovato ma sempre caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica.

L’esibizione di Drusilla Foer

Un altro momento speciale della puntata è l’esibizione di Drusilla Foer, artista eclettica e sofisticata, che ha conquistato il pubblico italiano con il suo stile unico. Attualmente impegnata in un tour teatrale con il suo spettacolo Venere nemica, Drusilla si esibisce con un brano inedito scritto da Lelio Luttazzi, intitolato Buonanotte Rossana.

A chiudere la puntata troviamo Giovanni Minoli, uno dei nomi più importanti del giornalismo televisivo italiano. Minoli è ospite per presentare la nuova edizione del programma La storia siamo noi, che torna su Rai 3 a partire da lunedì 7 ottobre. Il programma, che ha fatto la storia della televisione italiana, è dedicato alla narrazione dei grandi eventi che hanno segnato il nostro Paese e il mondo, raccontati attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti storici. Durante il suo intervento, Minoli anticipa alcuni dei temi da trattare nella nuova edizione, offrendo uno sguardo su alcuni degli episodi più significativi del nostro passato recente.