“DiMartedì”, perché non è andato in onda su La7: Floris sostituito da John Travolta

L’appuntamento con DiMartedì, talk show politico di La7, ieri sera – 13 dicembre – non è andato in onda ed è stato sostituito dal film La figlia del generale con John Travolta.

Gli spettatori del programma di grande successo condotto da Giovanni Floris, che ogni settimana è teatro di numerose discussioni di politica e attualità si sono chiesti cosa fosse successo.

In tanti, infatti, erano preoccupati che l’appuntamento fisso con Floris fosse stato rimosso una e volta e per tutto dal palinsesto per qualche sconosciuto motivo che di certo non poteva riguardare gli ascolti che sono sempre stati ottimi.

DiMartedì, perché il talk show di Giovanni Floris non è andato in onda?

Ieri sera, 13 dicembre, il talk condotto da Giovanni Floris DiMartedì non è andato in onda. Chi, infatti, come ogni martedì si è sintonizzato su La7 si è ritrovato sul piccolo schermo il film La figlia del generale con John Travolta.

La cosa che ha preoccupato gli spettatori, facendo loro pensare che qualcosa di strano fosse successo, è stata la fretta di Andrea Scanzi di chiudere un discorso che aveva iniziato durante la sua ospitata da Lilli Gruber a Otto e mezzo , altro talk di attualità di La7 che precede dal lunedì al venerdì il prime time della rete, proprio per non rubare tempo al programma di Floris che però non è mai cominciato.

Eppure, sulle altre reti tutti i programmi giornalistici, da Cartabianca su Rai3 a Zona Bianca su Rete 4, sono andati in onda quindi il pensiero – il primo venuto in mente al pubblico – che ci potesse essere uno sciopero di settore è stato in un attimo spazzato via.

Quindi qual è il motivo per cui DiMartedì non è andato in onda? Fortunatamente nulla di grave è accaduto, semplicemente il programma di Giovanni Floris è in paura per le festività natalizie e tra qualche settimana tornerà in onda come di consueto.

Fonte: IPA

Quando tornerà in onda DiMartedì

La preoccupazione del pubblico per la mancata messa in onda di DiMartedì, in pausa invernale come ogni anno, è stata dovuta a una svista proprio degli spettatori stessi.

Sul Twitter ufficiale della trasmissione, infatti, la pausa era stata annunciata la scorsa settimana con chiaro tweet: “Grazie agli oltre 1 milione e 313mila spettatori, che sono stati con noi durante l’ultima puntata di stagione, #dimartedi ha raggiunto il 7,95% di share! Vi aspettiamo a gennaio! Alé!”.

Non ci sono notizie ufficiali sul giorno in cui precisamente rivedremo il talk di Floris su La7 ma con altissime probabilità il giornalista tornerà in onda, sempre dopo Otto e mezzo, a partire da martedì 10 gennaio, ossia il primo martedì dopo le feste natalizie, come sempre alle 21,15.

Al posto di DiMartedì nelle prossime settimane La7 manderà in onda diversi film ma non c’è alcun pericolo, dati gli ottimi ascolti, che il programma venga rimosso come in molti hanno per un attimo temuto.

DiMartedì è infatti una delle certezze de La7 che dal 16 settembre 2014 va in onda sempre lo stesso giorno e con lo stesso format decisamente vincente grazie soprattutto alla conduzione di Floris che, prima di approdare a La7 lavorava, in RAI.