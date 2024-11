Elisa torna con il brano Dillo solo al buio, il significato del testo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

“Fiore del deserto/ Non dirlo a nessuno/ O dillo solo al buio”: è con queste parole, precise e letali quanto una freccia scoccata al centro di un bersaglio, che Elisa torna ad emozionarci. Trattasi del primo singolo inedito dalla pubblicazione di Quando nevica, risalente al 2023: a proposito di Dillo solo al buio sappiamo ancora poco, giusto qualche stralcio, ma quanto basta a lasciar presagire un vero colpo al cuore. La canzone, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 15 novembre, esattamente questo venerdì, è una ballata “uptempo” dal testo intenso con cui la cantautrice vuole infondere un messaggio di speranza a tutti coloro che si sentono, o si sono mai sentiti, fuori posto. L’invito è quello di abbracciare le proprie fragilità, le stesse con le quali sembriamo essere eternamente in conflitto ma che contribuiscono a renderci unici.

Dillo solo al buio: di cosa parla il nuovo singolo di Elisa

A proposito del suo ultimo lavoro Elisa Toffoli in persona ha dichiarato: “Dillo solo al buio è una dedica alla mia migliore amica, lei è una delle anime più pure che io abbia avuto la fortuna di incontrare. Parla di una delusione d’amore, ma parla soprattutto di persone che hanno il coraggio di essere loro stesse e di amare fino in fondo, e di quanto questo agli altri possa fare anche paura purtroppo. E poi c’è dentro la complicità dell’amicizia vera, dello starsi vicino nei momenti difficili, del capirsi senza troppe parole”.

La testimonianza, messa in musica, di come la fragilità umana possa incontrare e possa intrecciarsi con la potenza dell’amore e dell’unione, in un’armonia perfetta tra forza e dolcezza. L’artista ha reso noto il proprio attesissimo ritorno sulla scena discografica tramite i suoi profili social, dove ha postato un breve teaser estratto dal video ufficiale ad accompagnare il brano.

Nelle prime scene emerse appare una ragazza nel buio di una stanza, in cui luci ed ombre svelano solo a tratti delle deformità sul suo viso. Dapprima intenta nel sistemarsi abbigliamento e capelli, lei preme in un secondo momento un grosso pulsante rosso che ferma la musica di sottofondo: ed ecco comparire un volantino che invita a prendere parte ad un evento, un concorso indetto per “conquistare la ragazza più bella” presso un certo Blind Pig.

Dillo solo al buio: il testo

L’attualissimo testo di Dillo solo al buio – scritto dalla stessa Elisa – vuole sollecitare chi è all’ascolto perché accolga e si tenga stretta la propria vulnerabilità, facendosi portavoce di un messaggio di speranza rivolto a chi tende a sentirsi spesso sbagliato, impotente o fuori posto. “No, non sei l’unica / Che piange sola in macchina / Fiore del deserto / Non dirlo a nessuno / O dillo solo al buio / Che forse questa volta sarà l’ultima” sono gli unici versi attualmente noti a comporre il brano.

Secondo l’esperienza della cantautrice è spesso dal buio che possono affiorare le risposte più autentiche, quelle che mettono in moto i nuovi inizi. “Ora non pensarci più / Sola non ci resti più”.