Fonte: IPA Federica Sciarelli a Chi l'ha Visto?

Chi l’ha visto? torna in onda mercoledì 24 gennaio come sempre su Rai3. Non si ferma l’incessante lavoro di Federica Sciarelli e della sua redazione, impegnata con ogni mezzo nel raccogliere testimonianze e talvolta snodare i fili di matasse talvolta insondabili. Quelle di persone che scompaiono nel nulla, a volte di felici ritrovamenti. Tanto, troppo spesso di casi di femminicidio che lasciano ferite indelebili. Nella nuova puntata si parla proprio del caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 il cui corpo è stato ritrovato appena qualche giorno fa.

Chi l’ha visto? torna sul caso di Andreea Rabciuc

Lo scorso sabato 20 gennaio 2024 intorno alle 14 sono stati ritrovati i resti di una donna in un casolare tra Jesi e Montecarotto, in provincia di Ancona. Ancora non era stato effettuato alcun accertamento o esame specifico, ma gli investigatori hanno immediatamente pensato a lei: era probabilmente quel che resta di Andreea Rabciuc.

Di lei non si avevano avuto più notizie dal 12 marzo 2022. Quella sera aveva partecipato a un festino nelle campagne di Moie insieme a qualche amico e al fidanzato di allora, Simone Gresti. Non vedendola più tornare a casa, la madre ne aveva denunciato la scomparsa il giorno seguente.

Andreea Rabciuc aveva soltanto 27 anni ed era scomparsa così, come volatilizzandosi nel nulla. Ma qualcosa evidentemente era accaduto. L’unico indagato al momento è proprio il fidanzato della campionessa di tiro a segno, Simone Gresti, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti ma con il quale aveva litigato proprio quella notte. I resti sono stati trovati a pochissima distanza dal luogo del festino e ci si chiede come sia possibile che nessuno, neanche i Carabinieri, li abbiano mai rinvenuti in quasi due anni di ricerche.

“Dimmi la verità, che cosa hai fatto a mia figlia?”, così la mamma della ragazza si era rivolta al fidanzato, mentre lui era in studio in diretta a Chi l’ha visto?, sette mesi dopo la sparizione. Tanti i dubbi sul ritrovamento, sul colpevole e sulle dinamiche di una vicenda che con molta probabilità si aggiungerà tragicamente ai casi di femminicidio in Italia. Si attendono i risultati del DNA.

Chi l’ha visto? I casi di Domenico Manzo e Dora Lagreca

La nuova puntata di Chi l’ha visto? dà spazio anche ad altri due casi ancora avvolti nel mistero. Il primo è quello di Domenico Manzo, scomparso l’8 gennaio del 2021 da Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Le sorelle dell’uomo, presenti in studio, non si sono mai date pace e continuano incessantemente a cercare la verità. Domenico Manzo era scomparso durante la festa di compleanno della figlia Romina, iscritta nel registro degli indagati ma di cui le zie hanno sempre sostenuto l’innocenza.

Chi l’ha visto? torna a occuparsi anche del caso di Dora Lagreca, donna morta a Potenza nell’ottobre 2021. Aveva soltanto 30 anni quando era precipitata dal quarto piano della casa del fidanzato e per tale ragione era stata immediatamente avallata l’ipotesi del suicidio. Ma la mamma e la sorella non hanno mai creduto a questa versione dei fatti e si battono affinché il caso non venga chiuso. L’autopsia ha confermato che sul corpo di Dora Lagreca sono stati ritrovati dei lividi, evidente segno di una colluttazione avvenuta prima della tragedia. Si continua a indagare.