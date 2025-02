Fonte: IPA Federica Sciarelli

Questa sera, 5 febbraio, torna su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che da anni si occupa di persone scomparse e di casi di cronaca ancora avvolti nel mistero che attendono ancora di essere risolti. Il pubblico della trasmissione è fedelissimo, tanto che la diretta non si ferma nemmeno durante la settimana di Sanremo 2025. È inoltre uno dei pochi programmi che è stato confermato nonostante i dovuti cambi di palinsesto della Rai, ma l’appuntamento con le storie oscure più importanti degli ultimi mesi non può di certo essere rimandato.

Chi l’ha visto?, i casi del 5 febbraio

Apre la serata la storia di Riccardo, un uomo scomparso da tre anni e ritrovato a Parigi grazie alla perseveranza della sorella e all’intervento dell’inviato di Chi l’ha visto?. Dopo anni di appelli e ricerche incessanti, la trasmissione è riuscita a localizzarlo nella capitale francese, dove viveva in condizioni di difficoltà e aveva smarrito i documenti. Grazie all’aiuto della redazione, Riccardo ha potuto avviare le procedure per ottenere nuovi documenti e tornare in contatto con la famiglia. In studio, la sorella racconterà il lungo calvario affrontato per ritrovarlo e l’emozione di sapere che finalmente è al sicuro.

La puntata condotta da Federica Sciarelli affronterà poi un tema inquietante: le truffe telefoniche che prendono di mira gli adolescenti. Una delle tecniche più utilizzate dai truffatori è quella di fingersi medici o forze dell’ordine e allertare i giovani rimasti soli in casa con una falsa emergenza: “Tuo papà ha avuto un incidente ed è in condizioni gravissime all’ospedale”. Il panico e l’inesperienza dei ragazzi diventano l’arma perfetta per convincerli a consegnare soldi e gioielli di famiglia ai malviventi. Chi l’ha visto? darà voce alle vittime di queste truffe e fornirà consigli su come difendersi da questi inganni sempre più diffusi.

Gli altri casi

E ancora, al centro della puntata sarà quello di Andrea Prospero, lo studente di informatica trovato senza vita in un B&B di Perugia. Intorno a lui, diverse carte di credito e numerose SIM telefoniche: un dettaglio che alimenta dubbi e domande. Le ultime immagini di Andrea, catturate dalle telecamere di sorveglianza dell’ostello dove alloggiava e dov’è stato ritrovato, lo mostrano tranquillo, senza apparente segno di preoccupazione. Cosa è accaduto nelle ore successive? La famiglia lancia un appello per ottenere risposte e fare luce su questa tragica vicenda.

Come di consueto, Chi l’ha visto? darà spazio agli appelli per persone scomparse, con aggiornamenti in tempo reale sulle segnalazioni ricevute dalla redazione. La trasmissione si conferma un punto di riferimento per chi cerca risposte e non si arrende davanti alle incertezze.

Quando e dove va in onda

L’appuntamento è fissato per questa sera, 5 febbraio, in diretta su Rai3, con Federica Sciarelli. Come ogni settimana, il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti. Per chi non può seguire la puntata, rimane valida la possibilità di poter vedere la puntata sulla piattaforma di streaming di RaiPlay in cui è disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.