Fonte: IPA Federica Sciarelli

Un appuntamento fisso per chi segue le storie di cronaca nera che lasciano interrogativi ancora aperti: Chi l’ha visto? torna stasera, mercoledì 28 maggio 2025, con una puntata ricca di sviluppi. Al centro, nuovi dettagli sul caso Garlasco, con possibili scenari alternativi mai emersi prima. Ma ci sono anche tre vicende forti, in cui la verità è ancora tutta da scrivere: con Federica Sciarelli, la conduttrice, si analizzano gli sviluppi in merito ai casi di Liliana Resinovich, Clara Rossignoli e Denisa, scomparsa nel nulla a Prato. Ecco le anticipazioni e i casi di cui si parla stasera.

Chi l’ha visto?, anticipazioni del 28 maggio: si torna a Garlasco

“Tutto da rifare nel caso Garlasco? L’ipotesi della Procura è che sia stato Sempio con Stasi, oppure Sempio con altri soggetti, a uccidere Chiara”, è questa la domanda a cui cerca di dare risposta la trasmissione Chi l’ha visto? che torna sul Caso Garlasco stasera 28 maggio 2025, con gli ultimi aggiornamenti. C’è tuttavia un punto che rimane oscuro, ed è quello del movente.

Già nella scorsa puntata del 21 maggio si è affrontato il caso: oltre al nome di Alberto Stasi, per l’omicidio di Chiara Poggi si sta approfondendo la posizione di Andrea Sempio. Le nuove informazioni e i dettagli che stanno emergendo hanno spinto gli investigatori a indagare su ulteriori scenari, senza affidare nulla al caso. Al momento, l’unico colpevole per l’omicidio della Poggi è Alberto Stasi.

Gli altri casi

Nella puntata di questa sera 28 maggio di Chi l’ha visto?, al centro dell’attenzione ci sono tre storie che scuotono le coscienze e interrogano l’opinione pubblica. Si torna sul Caso Liliana Resinovich, che ha scosso profondamente il pubblico: secondo la Procura, sarebbe stato il marito Sebastiano Visintin a ucciderla nel giorno stesso della scomparsa, dopo un violento litigio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. A ciò si aggiunge la testimonianza di Claudio Sterpin: Liliana stava progettando di lasciare il marito.

Si parla anche del Caso Clara Rossignoli, la nonna che manteneva con la sua pensione il nipote e l’ex compagna di lui. Ora proprio loro sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno sequestrato un furgone appartenente a un amico della donna: al suo interno sarebbe stata trovata una traccia di sangue. Si cerca di capire se appartenga proprio a Clara. A Chi l’ha visto? questa sera anche le indagini sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, la giovane svanita nel nulla da un residence di Prato. Fondamentali, in questa fase, l’analisi dei movimenti del suo cellulare e i contatti più recenti della ragazza. Proprio nelle ultime ore le indagini sono arrivate a un punto di svolta: un avvocato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona in concorso.

